США планируют выделить еще 250 миллионов долларов помощи Украине
В бюджете США на 2020 год могут предусмотреть дополнительные 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Деньги планируют использовать на приобретение противотанковых ракет Javelin.
Президент США Дональд Трамп планирует предложить выделить деньги из бюджета, пишет Defense News.
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Если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, то США продолжат дальнейшее предоставление летального оружия Украине,
– заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд.
О предыдущей военной помощи США Украине
- В начале октября госдепартамент США разрешил продажу в Украину 150 противотанковых ракет Javelin и оборудование для обслуживания на сумму примерно 39,2 миллиона долларов США.
- США ранее уже продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.
Что такое Javelin и почему они нужны Украине
- Главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели.
- Цена одного "Джавелина" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов. Также его можно использовать против бронетехники, беспилотников и вертолетов.
- Кремль до последнего был против поставки этого оружия Украине, поскольку это якобы приведет к дестабилизации на Донбассе. Однако в США заверили, что это оружие не предназначено для войны на Востоке, оно будет полезно только при танковом наступлении.
- Для Украины наличие этих комплексов важно в первую очередь в случае возможного наступления России, которая имеет очень сильную танковую армию.
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