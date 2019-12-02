США передали украинской полиции 88 новых автомобиля: кому их отдадут

Посольство CША передало Национальной полиции Украины 88 автомобилей Renault. Часть машин предоставят в пользование территориальным общинам.

Транспорт украинской полиции посольство США передало в рамках поддержки реформы правоохранительных органов, сообщили на сайте посольства.

Обратите внимание: Украина получит всю обещанную военную помощь от США: решение Пентагона

Передача автомобилей является очередным шагом в сотрудничестве полиции Украины и США, заявил во время торжественной передачи транспорта временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Вы были на передовой реформы Национальной полиции Украины, включая ряд программ, включая национальную патрульную полицию. Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности.

– заявил Тейлор.

По его словам, многие из этих автомобилей будут предоставлены полицейским в территориальных общинах.

На фото можно заметить, что Нацполиция получила автомобили Renault.



Посольство США передало украинским полицейским 88 машин

Интересно! 6 ноября 2019 года правительство выделило деньги на закупку 822 полицейских автомобилей для маленьких городов и сельской местности.