США передали українській поліції 88 нових авто: кому їх віддадуть

Посольство CША передало Національній поліції України 88 автомобілів Renault. Частину машин нададуть у користування територіальним громадам.

Транспорт українській поліції посольство США передало в рамках підтримки реформи правоохоронних органів, повідомили на сайті посольства.

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Передача автівок є черговим кроком у співробітництві поліції України та США, заявив під час урочистої передачі транспорту тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Ви були на передовій реформи Національної поліції України, включаючи низку програм, включаючи національну патрульну поліцію. Мені було дуже приємно відвідати один із проєктів територіальних громад з питань поліцейської діяльності.

– заявив Тейлор.

За його словами, багато з цих автомобілів буде надано поліцейським у територіальних громадах.

На фото можна помітити, що Нацполіція отримала автомобілі Renault.



Посольство США передало українським поліцейським 88 машин

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