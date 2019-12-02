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      США передали українській поліції 88 нових авто: кому їх віддадуть

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      США передали українській поліції 88 автівок / ua.usembassy.gov

      Посольство CША передало Національній поліції України 88 автомобілів Renault. Частину машин нададуть у користування територіальним громадам.

      Транспорт українській поліції посольство США передало в рамках підтримки реформи правоохоронних органів, повідомили на сайті посольства.

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      Передача автівок є черговим кроком у співробітництві поліції України та США, заявив під час урочистої передачі транспорту тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

      Ви були на передовій реформи Національної поліції України, включаючи низку програм, включаючи національну патрульну поліцію. Мені було дуже приємно відвідати один із проєктів територіальних громад з питань поліцейської діяльності.
      – заявив Тейлор.

      За його словами, багато з цих автомобілів буде надано поліцейським у територіальних громадах. 

      На фото можна помітити, що Нацполіція отримала автомобілі Renault.

      сша поліція авто
      Посольство США передало українським поліцейським 88 машин

      Цікаво! 6 листопада 2019 року уряд виділив гроші на закупівлю 822 поліцейських автомобілів для маленьких міст та сільської місцевості.

       
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Транспорт Поліція Новини США Авто
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