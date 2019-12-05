США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні
У бюджеті США на 2021 рік можуть передбачити додаткові 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Гроші планують використати на придбання протитанкових ракет Javelin.
Президент США Дональд Трамп планує запропонувати виділити гроші з бюджету, пише Defense News.
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Якщо Конгрес підтримає проєкт бюджету та виділить асигнування, то США продовжать подальше надання летальної зброї Україні,
– заявив заступник міністра оборони Штатів Джон Руд.
Про попередню військову допомогу США Україні
- На початку жовтня держдепартамент США дозволив продаж в Україну 150 протитанкових ракет Javelin та обладнання для обслуговування на суму приблизно 39,2 мільйона доларів США.
- США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році.
Що таке Javelin і чому вони потрібні Україні
- Головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.
- Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів.
- Кремль до останнього був проти постачання цієї зброї Україні, оскільки це нібито призведе до дестабілізації на Донбасі. Однак у США запевнили, що ця зброя не призначена для війни на Сході, вона буде корисна лише при танковому наступі.
- Для України наявність цих комплексів важлива першочергово у разі можливого наступу Росії, яка має дуже сильну танкову армію.
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