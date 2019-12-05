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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні

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      У бюджеті США можуть передбачити додаткові гроші на військову допомогу Україні / pravda.com.ua

      У бюджеті США на 2021 рік можуть передбачити додаткові 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Гроші планують використати на придбання протитанкових ракет Javelin.

      Президент США Дональд Трамп планує запропонувати виділити гроші з бюджету, пише Defense News.

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      Якщо Конгрес підтримає проєкт бюджету та виділить асигнування, то США продовжать подальше надання летальної зброї Україні,
      – заявив заступник міністра оборони Штатів Джон Руд.

      Про попередню військову допомогу США Україні

      • На початку жовтня держдепартамент США дозволив продаж в Україну 150 протитанкових ракет Javelin та обладнання для обслуговування на суму приблизно 39,2 мільйона доларів США.
      • США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році.

      Що таке Javelin і чому вони потрібні Україні

      • Головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.
      • Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів.
      • Кремль до останнього був проти постачання цієї зброї Україні, оскільки це нібито призведе до дестабілізації на Донбасі. Однак у США запевнили, що ця зброя не призначена для війни на Сході, вона буде корисна лише при танковому наступі.
      • Для України наявність цих комплексів важлива першочергово у разі можливого наступу Росії, яка має дуже сильну танкову армію.

      сша допомога
      Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини США Зброя Джавелін
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