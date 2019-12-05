США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні

У бюджеті США на 2021 рік можуть передбачити додаткові 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Гроші планують використати на придбання протитанкових ракет Javelin.

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати виділити гроші з бюджету, пише Defense News. Читайте також: США передали українській поліції 88 нових авто: кому їх віддадуть Якщо Конгрес підтримає проєкт бюджету та виділить асигнування, то США продовжать подальше надання летальної зброї Україні,

– заявив заступник міністра оборони Штатів Джон Руд. Про попередню військову допомогу США Україні На початку жовтня держдепартамент США дозволив продаж в Україну 150 протитанкових ракет Javelin та обладнання для обслуговування на суму приблизно 39,2 мільйона доларів США.

США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році. Що таке Javelin і чому вони потрібні Україні Головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.

Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів.

Кремль до останнього був проти постачання цієї зброї Україні, оскільки це нібито призведе до дестабілізації на Донбасі. Однак у США запевнили, що ця зброя не призначена для війни на Сході, вона буде корисна лише при танковому наступі.

Для України наявність цих комплексів важлива першочергово у разі можливого наступу Росії, яка має дуже сильну танкову армію.

Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу