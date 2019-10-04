США офіційно запустили процедуру продаж Україні Javelin

Державний департамент США таки дозволив продаж Україні 150 протитанкових ракет Javelin та обладнання для обслуговування на суму близько 39,2 мільйона доларів США.

Посольство України у США повідомило, що напередодні цей проєкт був підтриманий Державним департаментом США.

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Таким чином, вперше на офіційному рівні публічно підтверджено готовність Вашингтону реалізувати проєкт з продажу Україні сучасного летального озброєння в рамках програми "Міжнародні військові продажі",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша закупка систем Javelin є яскравим свідченням поглиблення взаємовигідного двостороннього військово-технічного співробітництва України та США.

Офіційно Україна просила продати зброю на початку літа 2019 року. США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році.

19 вересня Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 мільйонів доларів. Виділення грошей на надання військової допомоги Україні продовжилося в новому фінансовому році, який почався у США 1 жовтня.

Окрім того, раніше в Конгресі заявили, що скандал із телефонною розмовою між президентом США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським жодним чином не вплине на підтримку України у Конгресі США.

Що таке Javelin і чому вони потрібні Україні?FGM-148 Javelin – протитанковий американський ракетний комплекс третього покоління з автоматичним наведенням, який виробляють з 1996 року. Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів.



Кремль до останнього був проти постачання цієї зброї Україні, оскільки це нібито призведе до дестабілізації на Донбасі. Однак у США запевнили, що ця зброя не призначена для війни на Сході, вона буде корисна лише при танковому наступі.



Для України наявність цих комплексів важлива першочергово у разі можливого наступу Росії, яка має дуже сильну танкову армію.