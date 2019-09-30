Волкера підозрюють у лобіюванні інтересів виробника Javelin в Україні, – ЗМІ

Віднедавна колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер міг сприяти поставки Україні протитанкових комплексів Javelin в рамках інтересів їх виробника.

Видання Politico нагадало, що Волкер раніше працював у великій лобістській компанії BGR Group і є виконавчим директором Інституту Маккейна, вашингтонського аналітичного центру. Разом з тим він був спецпредставником США на добровільних засадах, зберігаючи свої оплачувані місця роботи.

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Зазначається, що обидві вищезазначені компанії мають фінансові зв’язки з фірмою Raytheon, яка виробляє комплекси Javelin. Саме ця фірма отримала мільйонні прибутки після рішення президента Трампа почати поставки цих комплексів Україні.

Видання наголосило, що зараз Волкера ніхто не обвинувачує у конфлікті інтересів через те, що він підтримував ідею поставок Javelin Україні.

Варто зазначити, що попередня адміністрація президента Барака Обами відмовлялась надавати Україні летальну зброю. Волкер був далеко не єдиним американським політиком, який закликав надати Києву таку зброю.

Що таке Javelin?FGM-148 Javelin – протитанковий американський ракетний комплекс третього покоління з автоматичним наведенням, який виробляють з 1996 року. Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів.



Для України наявність цих комплексів важлива першочергово у разі можливого наступу Росії, яка має дуже сильну танкову армію.

Що відомо про відставку Курта Волкера?

Спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу наступного тижня в рамках слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

У відставку Волкер подав начебто тому, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

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