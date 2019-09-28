Клімкін про відставку Волкера: Ми були йому небайдужі

Ексглава МЗС Павло Клімкін висловив жаль з приводу відставки спеціального представника Держдепу США по Україні Курта Волкера.

Павло Клімкін прогнозує, що звільнення досвідченого дипломата стане значною втратою для України на міжнародній арені.

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Курт Волкер - це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі – це дуже рідко трапляється в політиці. Дякую велике, Курт. Дуже шкода. Це тільки початок,

– наголосив ексміністр закордонних справ.

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Що відомо про відставку Курта Волкера?

Спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу наступного тижня в рамках слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

У відставку Волкер подав начебто тому, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

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Коротко про скандал навколо Трампа та Зеленського25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася двома місяцями раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.



Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.