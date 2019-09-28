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      Климкин об отставке Волкера: Мы были ему небезразличны

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      Курт Волкер и Павел Климкин
      Курт Волкер и Павел Климкин / twitter.com/KaterynaZelenko

      Экс-глава МИД Павел Климкин выразил сожаление по поводу отставки специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

      Павел Климкин прогнозирует, что освобождение опытного дипломата станет значительной потерей для Украины на международной арене.

      Актуально! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Курт Волкер – это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны – это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жалко. Это только начало,
      – отметил эксминистр иностранных дел.

      Важно: Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа

      Что известно об отставке Курта Волкера?

      Спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского. Волкера должны допрашивать в Палате представителей Конгресса на следующей неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

      В отставку Волкер подал якобы потому, что стал одним из ключевых лиц в скандале по жалобе разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

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      Коротко о скандале вокруг Трампа и Зеленского​
      25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Павел Климкин Курт Волкер Импичмент Трампа
      Источник: 24 Канал
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