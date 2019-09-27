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      Яковина рассказал, разрушит ли Зеленский будущее Трампа

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      Иван Яковина
      Иван Яковина / GettyImages

      Вероятность того, что президенту США Дональду Трампу объявят импичмент именно из-за скандального телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, велика.

      Об этом журналист-международник и блогер 24 канала Иван Яковина рассказал в интервью главному редактору 24 канала Елене Трибушной.

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      По его словам, вероятность того, что Дональду Трампу объявят импичмент, сейчас очень высока как раз в связи с Украиной.

      "Этот скандал очень понятен американскому избирателю. Он намного проще, чем все предыдущие скандалы. Нет каких-то сложных юридических казуистических процессов, в которых обычный человек не может разобраться", – пояснил он.

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      По прогнозам Яковины, Палата представителей, то есть нижняя палата парламента, сейчас, скорее всего, вынесет импичмент Трампу, но Сенат, то есть верхняя палата, его не осудит.

      Но для Трампа это все равно будет плохо, потому что он погрязнет в скандалах и у него не будет времени заниматься чем-то еще, кроме спасения своей шкуры в Конгрессе. И из-за этого, скорее всего, он проигрывает президентские выборы в 2020 году,
      – прогнозирует Яковина.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Членом совета директоров компании в свое время был сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      Также оба политика говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведет себя и большинство европейских лидеров. Полный текст на украинском языке – читайте здесь.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      Читайте также полную версию интервью: Путин утопит все в крови, – Яковина о шансах России на смену режима

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      Теги: Дональд Трамп Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Владимир Зеленский Новости Украины
      Источник: 24 канал
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