— Откуда этот парад популистов? Почему Трамп победил в Америке? Почему Джонсон победил в Британии? Почему у нас победил Зеленский? Так одновременно в таких разных странах.

— С чего бы начать. После второй мировой войны Европа поняла, чем страшен фашизм и коммунизм, и взяла на вооружение лозунги о строительстве общества всеобщего благоденствия. Что это означает? Максимальную занятость людей, максимально широкий средний класс – жирный и богатый. Средний класс должен позволить себе максимально много купить и богато жить, чтобы у обычных людей не появлялось искушения удариться в идеи типа коммунизма или нацизма.



В чем это выражалось? Существенное ограничение власти крупных банков и корпораций, перераспределение всего создаваемого богатства в пользу среднего класса в Америке. Так продолжалось примерно до середины 70-х, когда возникла другая проблема – невозможность вкладывать деньги куда-либо, потому что вследствие этой всеобщей занятости началась огромная инфляция. В результате банки перестали вкладывать деньги, потому что вкладываешь доллар, а тебе возвращают даже с процентами меньше 50 центов. Банки и корпорации стали разоряться. В Европе и США начался экономический спад.



На этом фоне к власти пришли люди, которые пообещали все это пофиксить – в Европе Гельмут Коль, Маргарет Тэтчер, в США Рональд Рейган. Они вернули огромные полномочия центральным банкам, позволили им регулировать финансовые потоки. Инфляция резко сократилась, инвестиции выросли, экономика начала расти. Но люди перестали богатеть. Средний класс, несмотря на колоссальный рост производительности труда, перестал богатеть. Он остался на том же уровне, на котором был в середине 70-х. Если в 50-60-х рабочий на Западе мог к своим 35 годам купить дом, то сейчас ему иногда не хватает денег, чтобы платить за арендованную квартиру. Цены выросли, а доходы остались такими же. Если отъехать на общий план, то средний класс остается либо на том же уровне, либо беднеет, а 90% всего новосоздаваемого богатства идет в пользу одного процента самых богатых людей и корпораций. И средний класс начал понимать, что как-то неправильно деньги перераспределяются.



При этом эти самые богатые стали вливать свои деньги в политиков – поддерживать на выборах конгрессменов, сенаторов. Это дало им еще и почти безграничную политическую власть. В результате даже левые партии, которые теоретически должны продвигать интересы среднего и рабочего класса, а также бедных, – то есть лейбористы в Великобритании или демократы в США – перестали это делать. Билл Клинтон в США, Тони Блэр в Великобритании – эти люди перестали поддерживать средний и рабочий класс, а стали поддерживать Уолл-Стрит и лондонский Сити, потому что там им по сути платили зарплату. Тони Блэр стал миллионером, Билл Клинтон стал миллионером. Произошел мощный отрыв левых партий от их электората. Сейчас эти левые партии погибают. Логично, что средний класс и самые бедные перестали голосовать за тех, кого называют истеблишментом. А поскольку свято место пусто не бывает, нашлись те, кто пообещал вернуть среднему классу деньги.

