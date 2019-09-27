Яковина розповів, чи зруйнує Зеленський майбутнє Трампа

Імовірність того, що президенту США Дональду Трампу оголосять імпічмент саме через скандальну телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, є чималою.

Про це журналіст-міжнародник і блогер 24 каналу Іван Яковина розповів в інтерв’ю головному редактору 24 каналу Олені Трибушній.

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За його словами, імовірність того, що Дональду Трампу оголосять імпічмент, зараз дуже висока якраз у зв'язку з Україною.

"Цей скандал дуже зрозумілий американському виборцеві. Він набагато простіший, ніж всі попередні скандали. Немає якихось складних юридичних казуїстичних процесів, у яких звичайна людина не може розібратися", – пояснив він.

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За прогнозами Яковини, Палата представників, тобто нижня палата парламенту, зараз, швидше за все, винесе імпічмент Трампу, але Сенат, тобто верхня палата, його не осудить.

Але для Трампа це все одно буде погано, тому що він загрузне в скандалах і у нього не буде часу займатися чимось ще, крім порятунку своєї шкури у Конгресі. І через це, швидше за все, він програє президентські вибори у 2020 році",

– прогнозує Яковина.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Членом Ради директорів компанії свого часу був син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Також обидва політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. Повний текст українською мовою – читайте тут.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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