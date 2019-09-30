Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin в Украине, – СМИ

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер мог способствовать поставки Украине противотанковых комплексов Javelin в рамках интересов их производителя.

Издание Politico напомнило, что Волкер ранее работал в крупной лоббистской компании BGR Group и является исполнительным директором Института Маккейна, вашингтонского аналитического центра. Вместе с тем он был спецпредставителем США на добровольных началах, сохраняя свои оплачиваемые места работы.

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Отмечается, что обе вышеупомянутые компании имеют финансовые связи с фирмой Raytheon, которая производит комплексы Javelin. Именно эта фирма получила миллионные прибыли после решения президента Трампа начать поставки этих комплексов Украине.

Издание отметило, что сейчас Волкера никто не обвиняет в конфликте интересов из-за того, что он поддерживал идею поставок Javelin Украине.

Стоит отметить, что предыдущая администрация президента Барака Обамы отказывалась предоставлять Украине летальное оружие. Волкер был далеко не единственным американским политиком, который призвал предоставить Киеву такое оружие.

Что такое Javelin?FGM-148 Javelin – противотанковый американский ракетный комплекс третьего поколения с автоматическим наведением, который производят с 1996 года. Цена одного "Джавелин" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов. Также его можно использовать против бронетехники, беспилотников и вертолетов.



Для Украины наличие этих комплексов важно в первую очередь в случае возможного наступления России, которая имеет очень сильную танковую армию.

Что известно об отставке Курта Волкера?

Спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского. Волкера должны допрашивать в Палате представителей Конгресса на следующей неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

В отставку Волкер подал якобы потому, что стал одним из ключевых лиц в скандале по жалобе разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

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