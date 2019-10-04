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      США официально запустили процедуру продажи Украиной Javelin

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      Украина получит системы Javelin
      Украина получит системы Javelin / censor.net

      Государственный департамент США таки разрешил продажу Украине 150 противотанковых ракет Javelin и оборудование для обслуживания на сумму около 39,2 миллиона долларов США.

      Посольство Украины в США сообщил, что накануне этот проект был поддержан Государственным департаментом США.

      Интересно: Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin в Украине, – СМИ

      Таким образом, впервые на официальном уровне публично подтверждена готовность Вашингтона реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружение в рамках программы "Международные военные продажи",
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что первая закупка систем Javelin является ярким свидетельством углубления взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества Украины и США.

      Официально Украина просила продать оружие в начале лета 2019 года. США ранее уже продали Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.

      19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение военной помощи Украине на суму 250 миллионов долларов. Выделение денег на оказание военной помощи Украине продолжилось в новом финансовом году, который начался в США 1 октября.

      Кроме того, ранее в Конгрессе заявили, что скандал с телефонным разговором между президентом США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским никоим образом не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе США.

      Что такое Javelin и почему они нужны Украине?FGM-148 Javelin – противотанковый американский ракетный комплекс третьего поколения с автоматическим наведением, который производят с 1996 года. Цена одного "Джавелин" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов. Также его можно использовать против бронетехники, беспилотников и вертолетов.

      Кремль до последнего был против поставки этого оружия Украине, поскольку это якобы приведет к дестабилизации на Донбассе. Однако в США заверили, что это оружие не предназначена для войны на Востоке, она будет полезна только при танковом наступлении.

      Для Украины наличие этих комплексов важна в первую очередь в случае возможного наступления России, имеет очень сильную танковую армию.


      Военная помощь США Украина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Джавелин Новости Украины Оружие Новости США
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