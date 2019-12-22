Военную помощь заблокировали через час после разговора Трампа и Зеленского, – СМИ

Американский президент Дональд Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

На просьбу американского президента Департамент по управлению и бюджету сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине, сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что в сильно отредактированных документах говорится о том, что Трамп интересовался военной помощью еще за месяц до телефонного разговора с украинским президентом Зеленским.

Кроме того, по данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

Какой скандал возник с приостановлением военной помощи от США?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.



Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала