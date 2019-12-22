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      Военную помощь заблокировали через час после разговора Трампа и Зеленского, – СМИ

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      Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Зеленским / Getty Images

      Американский президент Дональд Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

      На просьбу американского президента Департамент по управлению и бюджету сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине, сообщает Bloomberg.

      Интересно: Военная помощь США: Загороднюк рассказал, на что ее потратит Украина

      Издание отмечает, что в сильно отредактированных документах говорится о том, что Трамп интересовался военной помощью еще за месяц до телефонного разговора с украинским президентом Зеленским.

      Кроме того, по данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

      Какой скандал возник с приостановлением военной помощи от США?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      Трамп
      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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