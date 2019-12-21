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      Військова допомога США: Загороднюк розповів, на що її витратить Україна

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      Завдяки військовій допомозі США Україна отримає нові ракетні комплекси, – Загороднюк / Міноборони

      Військова допомога Сполучених Штатів дозволить придбати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети.

      Андрій Загороднюк висловив вдячність США за такий крок, про це міністр оборони України написав на фейсбук-сторінці.

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      Так, у 2020 році США виділить Україні 300 мільйонів військової допомоги.

      Це, зокрема, дає нам можливість отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси та протикорабельні ракети,
      – написав він.

      Що треба знати про військову допомогу США?

      Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 мільйонів доларів.

      Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

      сша допомога
      Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу

       

      Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США?

      • В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      Трамп
      Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Новини США Зброя Андрій Загороднюк
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