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      Военная помощь США: Загороднюк рассказал, на что ее потратит Украина

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      Благодаря военной помощи США Украина получит новые ракетные комплексы, – Загороднюк / Минобороны

      Военная помощь Соединенных Штатов позволит приобрести летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

      Андрей Загороднюк выразил благодарность США за такой шаг, об этом министр обороны Украины написал на фейсбук-странице.

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      Так, в 2020 году США выделит Украине 300 миллионов военной помощи.

      Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты,
      – написал он.

      Что надо знать о военной помощи США?

      Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 миллионов долларов.

      Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      сша допомога
      Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала

       

      Какой скандал возник с приостановлением военной помощи от США?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов с 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      Трамп
      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Андрей Загороднюк Оружие Новости США
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