Военная помощь США: Загороднюк рассказал, на что ее потратит Украина

Военная помощь Соединенных Штатов позволит приобрести летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Андрей Загороднюк выразил благодарность США за такой шаг, об этом министр обороны Украины написал на фейсбук-странице.

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Так, в 2020 году США выделит Украине 300 миллионов военной помощи.

Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты,

– написал он.

Что надо знать о военной помощи США?

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 миллионов долларов.

Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".



Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала

Какой скандал возник с приостановлением военной помощи от США?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов с 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.



Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала