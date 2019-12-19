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      Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

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      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

      Соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства 18 декабря.

      Следует знать: СНБО назначила ответственного за территориальную оборону Украины

      Отметим, пост посла Украины в США остается вакантным после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Валерия Чалого в июле 2019 года.

      Что интересно, глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал назначения Ельченко. Он также сообщил, что Соединенные Штаты согласны на это и уже выдали агреман – согласие правительства на пребывание лица во главе дипломатического представительства другого государства.

      Что известно о Владимире Ельченко?

      Владимир Ельченко – украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН с 2015 года. С мая 2019 года по совместительству посол Украины в Ямайке.

      С 2010 по 2015 год, до момента своего назначения постпредом в ООН, был послом Украины в России. Работает в Министерстве иностранных дел Украины с 1991 года. До этого с 1981 года работал в различных отделах МИД СССР.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Новости США Владимир Зеленский Президент Украины
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