Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ з'явився на офіційному сайті глави дежави 18 грудня.

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Зазначимо, пост посла України у США залишається вакантним після того, як Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відставку Валерія Чалого у липні 2019 року.

Що цікаво, глава МЗС України Вадим Пристайко анонсував призначення Єльченка. Він також повідомив, що Сполучені Штати згодні на це і вже видали агреман – згода уряду на перебування особи на чолі дипломатичного представництва іншої держави.

Що відомо про Володимира Єльченка?

Володимир Єльченко – український дипломат, постійний представник України при ООН з 2015 року. З травня 2019 року за сумісництвом посол України у Ямайці.



З 2010 до 2015 року, до моменту свого призначення постпредом в ООН, був послом України у Росії. Працює у Міністерстві закордонних справ України з 1991 року. До цього з 1981 року працював у різних відділах МЗС СРСР.