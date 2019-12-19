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      Зеленський призначив Єльченка послом України в США

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      Єльченко став послом України в США / AP

      Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

      Відповідний указ з'явився на офіційному сайті глави дежави 18 грудня. 

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      Зазначимо, пост посла України у США залишається вакантним після того, як Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відставку Валерія Чалого у липні 2019 року.

      Що цікаво, глава МЗС України Вадим Пристайко анонсував призначення Єльченка. Він також повідомив, що Сполучені Штати згодні на це і вже видали агреман – згода уряду на перебування особи на чолі дипломатичного представництва іншої держави.

      Що відомо про Володимира Єльченка?

      Володимир Єльченко – український дипломат, постійний представник України при ООН з 2015 року. З травня 2019 року за сумісництвом посол України у Ямайці.

      З 2010 до 2015 року, до моменту свого призначення постпредом в ООН, був послом України у Росії. Працює у Міністерстві закордонних справ України з 1991 року. До цього з 1981 року працював у різних відділах МЗС СРСР.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Новини США Президент України
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