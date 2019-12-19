Що відомо про нового посла України в США Володимира Єльченка

18 грудня президент Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки. Про кар’єру і статки Єльченка – читайте нижче.

Володимир Єльченко багато років працював на різних дипломатичних посадах СРСР та України. Так, найвідоміша його посада – це посол України в Росії.

Про призначення: Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Біографія

Володимирові Єльченку 60 років. Його батько Юрій Єльченко був відомим політичним діячем: першим секретарем Київського міського комітету КПУ та депутатом Верховної Ради УРСР 5-10 скликань.

Єльченко народився у Києві. Закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

З 1981 розпочав дипломатичну кар’єру: був третім і другим секретарем протокольного відділу Міністерства закордонних справ. З 1992 року – перший секретар відділу міжнародних організацій Міністерства закордонних справ.

З 1997 року – постійний представник України в Раді безпеки ООН.

Був послом України в Австрії за часів президентства Ющенка. У 2010-2015 роках був послом України в Росії. З 2015 року став постійним представником України при ООН.



Володимир Єльченко представляв Україну в ООН / фото: GettyImages

11 травня був призначений також за сумісництвом із цією посадою послом України на Ямайці.

Єльченко у Росії. Скандал з бібліотекою

Володимир Єльченко був одним із ключових осіб скандалу у Росії 2010-2011 року з Бібліотекою української літератури. Тоді працівників бібліотеки звинуватили у розповсюджені ксенофобської та націоналістичної літератури, а в пресі з’явилася інформація про обшуки.

23 грудня 2010 було здійснено обшук та вилучено понад 50 книг для психолого-лінгвістичної експертизи, серед яких книги про митрополита Андрея Шептицького, про ОУН-УПА, діяльність руху "Пора!", а також примірники газет "Нація і держава", "Шлях перемоги" та "Українське слово". Наступного дня бБібліотеку було опломбовано і закрито.



Єльченко був послом України в Росії під час скандалу із бібліотекою української літератури / фото: wikipedia

12 січня 2011 р. у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що БУЛ відновила роботу в звичайному режимі. У липні 2011 року кримінальна справа була припинена з огляду відсутності складу злочину. Міністерство закордонних справ назвало це проявом російського шовінізму, однак Єльченка тоді не відкликали. Це сталося через три роки у 2014-му.

У березні Міністерство закордонних справ України відкликало Єльченка з Росії через ситуацію в Криму. Через рік президент Петро Порошенко звільнив Єльченка з цієї посади та призначив головою представництва України в Організації Об'єднаних Націй.

Єльченко має ордени "За заслуги" всіх трьох ступенів.

Декларація Єльченка

Згідно з декларацією, за 2018 рік Єльченко заробив 269 тисяч гривень та отримав компенсацію 2 млн 382 тисячі в іноземній валюті від Міністерства закордонних справ України. Також отримав 12 тисяч гривень пенсії.

Разом з дружиною має квартиру у Києві площею 79 квадратних метрів, дружина має ще одну квартиру у Києві площею 59 квадратів.

У Єльченка є дві земельні ділянки у Київській області загальною площею 1600 квадратних метрів.

Окрім того, Юрій Єльченко орендує кімнату у будинку відпочинку Конча-Заспа Державного управління справами. Дипломат має авто Toyota Highlander 2005 року.

Єльченко має рахунки у банку США: на одному – 165 тисяч доларів, на іншому – 5 тисяч доларів.

Має гроші і на рахунках українських банків: в Ощадбанку – 81 тисячу гривень і в Приватбанку – 18 тисяч.

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