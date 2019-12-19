Зеленський призначив низку нових послів: список
Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Молдові, Китаї, Катарі та Йорданії.
Відповідні укази №912/2019, №913/2019, №914/2019 та №915/2019 оприлюднені на сайті президента.
До речі: Зеленський призначив 42 нових суддів: список
Володимир Зеленський призначив:
Сергія Камишева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці;
Марка Шевченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова;
Андрія Кузьменка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Катар;
Мирославу Щербатюк Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві.
Окрім того, президент призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки, а Сергія Кислицю постійним представником України в ООН.
Про всі призначення Зеленського – читайте тут.