13:55
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Зеленський призначив низку нових послів: список

      224 Читать новость на русском
      Зеленський призначив низку нових послів / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Молдові, Китаї, Катарі та Йорданії.

      Відповідні укази №912/2019, №913/2019, №914/2019 та №915/2019 оприлюднені на сайті президента.

      До речі: Зеленський призначив 42 нових суддів: список

      Володимир Зеленський призначив:

      Сергія Камишева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці;

      Марка Шевченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова;

      Андрія Кузьменка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Катар;

      Мирославу Щербатюк Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві.

      Окрім того, президент призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки, а Сергія Кислицю постійним представником України в ООН.

      Про всі призначення Зеленського – читайте тут.

      5 ідей для новорічного декору кімнати в 2020 році: фото
      сьогодні
      7200
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: ООН Новини України Новини політики Призначення Зеленського Катар Китай Молдова Йорданія Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:35 Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      Олена Кук 3507
      сьогодні , 12:30 Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій
      Антон Голобородько 132
      сьогодні , 12:00 Особый статус Севастополя и жизнь города до аннексии: воспоминания Казарина
      Павло Казарін 299
      сьогодні , 10:01 "Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"
      2970
      сьогодні , 10:00 Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы
      Блог Соцмережі 298
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук