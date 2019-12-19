Зеленский назначил ряд новых послов: список
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Молдове, Китае, Катаре и Иордании.
Соответствующие указы №912/2019, №913/2019, №914/2019 и №915/2019 обнародованы на сайте президента.
Кстати: Зеленский назначил 42 новых судей: список
Владимир Зеленский назначил:
Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике;
Марка Шевченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова;
Андрея Кузьменко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар;
Мирославу Щербатюк Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.
Кроме того, президент назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки, а Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в ООН.
О всех назначениях Зеленского – читайте здесь.