Зеленский назначил ряд новых послов: список

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Молдове, Китае, Катаре и Иордании.

Соответствующие указы №912/2019, №913/2019, №914/2019 и №915/2019 обнародованы на сайте президента.

Кстати: Зеленский назначил 42 новых судей: список

Владимир Зеленский назначил:

Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике;

Марка Шевченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова;

Андрея Кузьменко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар;

Мирославу Щербатюк Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Кроме того, президент назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки, а Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в ООН.

О всех назначениях Зеленского – читайте здесь.