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      Зеленский назначил ряд новых послов: список

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      Зеленский назначил ряд новых послов / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Молдове, Китае, Катаре и Иордании.

      Соответствующие указы №912/2019, №913/2019, №914/2019 и №915/2019 обнародованы на сайте президента.

      Кстати: Зеленский назначил 42 новых судей: список

      Владимир Зеленский назначил:

      Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике;

      Марка Шевченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова;

      Андрея Кузьменко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар;

      Мирославу Щербатюк Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

      Кроме того, президент назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки, а Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в ООН.

      О всех назначениях Зеленского – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Китай Катар ООН Новости США Иордания Молдова
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