Зеленский назначил 42 новых судей: список
Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября назначил 40 судей общих судов и 2 судей хозяйственных судов.
Соответствующие указы №759/2019 и №760/2019 обнародованы на сайте президента.
Важно: Рада приняла законопроект о судьях: что предполагает инициатива Зеленского
Президент назначил в местных хозяйственных судах на должности:
- судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Мартынюка Сергея Витальевича;
- судьи хозяйственного суда Львовской области Кидисюка Романа Анатольевича.
Зеленский назначил в местных общих судах на должности:
- судьи Бершадского районного суда Винницкой области Рудя Александра Григорьевича;
- судьи Литинского районного суда Винницкой области Гопкина Павла Валерьевича;
- судей Тульчинского районного суда Винницкой области: Тюрю Александра Владимировича, Штыфурко Людмилу Анатольевну;
- судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Олейника Игоря Васильевича;
- судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Онопченко Юрия Владимировича;
- судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области: Лапченко Оксану Николаевну Фролову Наталью Николаевну;
- судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Козлова Дмитрия Александровича;
- судьи Житомирского районного суда Житомирской области Дубовик Ольгу Николаевну;
- судьи Королевского районного суда города Житомира Анциборенко Нину Николаевну;
- судьи Запорожского районного суда Запорожской области Сакояна Дмитрия Ивановича;
- судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Гавенко Елену Леонидовну;
- судьи Мироновского районного суда Киевской области Полищука Андрея Сергеевича;
- судьи Компаниевского районного суда Кировоградской области Червонопиского Вадима Сергеевича;
- судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области Лях Марину Николаевну;
- судьи Новопсковского районного суда Луганской области Стеценко Ольгу Сергеевну;
- судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Баронина Дениса Борисовича;
- судьи Золочевского районного суда Львовской области Сивака Владимира Николаевича;
- судей Перемышлянского районного суда Львовской области: Гуняк Александру Ярославовну, Савчака Андрея Владимировича;
- судьи Вознесенского горрайонного суда Николаевской области Зубарь Наталью Борисовну;
- судьи Заводского районного суда города Николаева Никитина Дмитрия Геннадьевича;
- судьи Ленинского районного суда города Николаева Кирильчука Олега Игоревича;
- судьи Николаевского районного суда Одесской области Горобца Виталия Леонидовича;
- судьи Малиновского районного суда города Одессы Роика Дмитрия Ярославовича;
- судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области Даценко Василия Николаевича;
- судьи Чернухинского районного суда Полтавской области Крепкого Сергея Ивановича;
- судьи Липоводолинского районного суда Сумской области Сизова Дмитрия Владимировича;
- судьи Роменского горрайонного суда Сумской области Евлах Оксану Алексеевну;
- судьи Тростянецкого районного суда Сумской области Щербаченко Марину Викторовну;
- судьи Дергачевского районного суда Харьковской области Овсянникова Владислава Сергеевича;
- судьи Сахновщинского районного суда Харьковской области Зимовского Александра Сергеевича;
- судьи Белозерского районного суда Херсонской области Бугрименко Валентина Владимировича;
- судьи Теофипольского районного суда Хмельницкой области Самойловича Андрея Павловича;
- судьи Каменского районного суда Черкасской области Шкребу Владлена Викторовича;
- судьи Новоднестровского городского суда Черновицкой области Цицак Викторию Любомировну;
- судьи Сокирянского районного суда Черновицкой области Унгуряна Сергея Владимировича;
- судьи Варвинского районного суда Черниговской области Савенко Андрея Игоревича;
- судьи Деснянского районного суда города Чернигова Супруна Александра Петровича;
- судьи Соломенского районного суда города Киева Сергиенко Анну Леонидовну.
Накануне Владимир Зеленский назначил 40 новых судей в региональные суды – больше здесь. Кстати, президент заявлял о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
Обратите внимание: Судебная реформа Зеленского: иностранные послы раскритиковали некоторые положения документа
Обо всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.
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