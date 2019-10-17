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      Зеленский назначил 42 новых судей: список

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      Судьи Украины 2019: 42 новых судей – список назначений
      Зеленский назначил 42 новых судей / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября назначил 40 судей общих судов и 2 судей хозяйственных судов.

      Соответствующие указы №759/2019 и №760/2019 обнародованы на сайте президента.

      Важно: Рада приняла законопроект о судьях: что предполагает инициатива Зеленского

      Президент назначил в местных хозяйственных судах на должности:

      • судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Мартынюка Сергея Витальевича;
      • судьи хозяйственного суда Львовской области Кидисюка Романа Анатольевича.

      Зеленский назначил в местных общих судах на должности:

      • судьи Бершадского районного суда Винницкой области Рудя Александра Григорьевича;
      • судьи Литинского районного суда Винницкой области Гопкина Павла Валерьевича;
      • судей Тульчинского районного суда Винницкой области: Тюрю Александра Владимировича, Штыфурко Людмилу Анатольевну;
      • судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Олейника Игоря Васильевича;
      • судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Онопченко Юрия Владимировича;
      • судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области: Лапченко Оксану Николаевну Фролову Наталью Николаевну;
      • судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Козлова Дмитрия Александровича;
      • судьи Житомирского районного суда Житомирской области Дубовик Ольгу Николаевну;
      • судьи Королевского районного суда города Житомира Анциборенко Нину Николаевну;
      • судьи Запорожского районного суда Запорожской области Сакояна Дмитрия Ивановича;
      • судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Гавенко Елену Леонидовну;
      • судьи Мироновского районного суда Киевской области Полищука Андрея Сергеевича;
      • судьи Компаниевского районного суда Кировоградской области Червонопиского Вадима Сергеевича;
      • судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области Лях Марину Николаевну;
      • судьи Новопсковского районного суда Луганской области Стеценко Ольгу Сергеевну;
      • судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Баронина Дениса Борисовича;
      • судьи Золочевского районного суда Львовской области Сивака Владимира Николаевича;
      • судей Перемышлянского районного суда Львовской области: Гуняк Александру Ярославовну, Савчака Андрея Владимировича;
      • судьи Вознесенского горрайонного суда Николаевской области Зубарь Наталью Борисовну;
      • судьи Заводского районного суда города Николаева Никитина Дмитрия Геннадьевича;
      • судьи Ленинского районного суда города Николаева Кирильчука Олега Игоревича;
      • судьи Николаевского районного суда Одесской области Горобца Виталия Леонидовича;
      • судьи Малиновского районного суда города Одессы Роика Дмитрия Ярославовича;
      • судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области Даценко Василия Николаевича;
      • судьи Чернухинского районного суда Полтавской области Крепкого Сергея Ивановича;
      • судьи Липоводолинского районного суда Сумской области Сизова Дмитрия Владимировича; 
      • судьи Роменского горрайонного суда Сумской области Евлах Оксану Алексеевну;
      • судьи Тростянецкого районного суда Сумской области Щербаченко Марину Викторовну;
      • судьи Дергачевского районного суда Харьковской области Овсянникова Владислава Сергеевича;
      • судьи Сахновщинского районного суда Харьковской области Зимовского Александра Сергеевича;
      • судьи Белозерского районного суда Херсонской области Бугрименко Валентина Владимировича;
      • судьи Теофипольского районного суда Хмельницкой области Самойловича Андрея Павловича;
      • судьи Каменского районного суда Черкасской области Шкребу Владлена Викторовича;
      • судьи Новоднестровского городского суда Черновицкой области Цицак Викторию Любомировну;
      • судьи Сокирянского районного суда Черновицкой области Унгуряна Сергея Владимировича;
      • судьи Варвинского районного суда Черниговской области Савенко Андрея Игоревича;
      • судьи Деснянского районного суда города Чернигова Супруна Александра Петровича;
      • судьи Соломенского районного суда города Киева Сергиенко Анну Леонидовну.

      Накануне Владимир Зеленский назначил 40 новых судей в региональные суды – больше здесь. Кстати, президент заявлял о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

      Обратите внимание: Судебная реформа Зеленского: иностранные послы раскритиковали некоторые положения документа

      Обо всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Судьи Назначения Зеленского
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