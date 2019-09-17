16:56
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский массово назначает новых судей: список

      107 Читати новину українською
      Зеленский назначил новых судей
      Зеленский назначил новых судей / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей региональных судов.

      Соответствующий указ №698/2019 опубликован на сайте президента.

      Читайте также: Насколько удачны кадровые назначения Зеленского: мнение эксперта

      Зеленский назначил судей в региональные суды: список

      • Винницкий городской суд Винницкой области – Сергей Волошин и Ирина Курбатова;
      • Гайсинский райсуд Винницкой области – Иван Капуша;
      • Овидиопольский райсуд Винницкой области – Александр Герман;
      • Вольногорский райсуд Днепропетровской области – Инна Илюшик;
      • Солонянский райсуд Днепропетровской области – Александр Стрельников;
      • Октябрьский райсуд Днепра – Ольга Наумова;
      • Индустриальный райсуд Днепра – Анна Беседа и Евгений Волошин;
      • Кировский райсуд Днепра – Александра Колесниченко;
      • Красногвардейский райсуд Днепра – Дмитрий Черкез и Михаил Юшков;
      • Ленинский райсуд Днепра – Максим Таус;
      • Артемовский горрайонный суд Донецкой области – Ольга Конопленко;
      • Орджоникидзевский райсуд Мариуполя – Инна Михеева;
      • Богунский райсуд Житомира – Дмитрий Кузнецов;
      • Королевский райсуд Житомира – Александр Адамович и Константин Шалота;
      • Вольнянский райсуд Запорожской области – Наталья Свидунович;
      • Орджоникидзевский райсуд Запорожской области – Екатерина Гашук;
      • Бориспольский горрайонный суд Киевской области – Дмитрий Ткаченко;
      • Иванковский райсуд Киевской области – Юрий Ткаченко;
      • Фастовский горрайонный суд Киевской области – Наталья Осаулова;
      • Долинский райсуд Кировоградской области – Дмитрий Баранский;
      • Сокальский райсуд Львовской одбласти – Татьяна Струс;
      • Ленинский райсуд Николаева – Дмитрий Губницкий;
      • Суворовский райсуд Одессы – Инна Мурманова;
      • Семеновский райсуд Полтавской области – Виктор Харченко;
      • Дубровицкий райсуд Ровенской области – Ирина Оборонова;
      • Здолбуновский райсуд Ровенской области – Юрий Ковалик;
      • Бучацкий райсуд Тернопольской области – Роман Содомора;
      • Лозовский райсуд Харьковской области – Алексей Попов;
      • Коминтерновский райсуд Харькова – Светлана Ященко;
      • Московский райсуд Харькова – Алевтина Задорожная;
      • Великоалександровский районный суд Херсонской области – Александра Сикора;
      • Херсонский райсуда Херсонской области – Константин Репин;
      • Новоушицкий районный суд Хмельницкой области – Александр Яцына;
      • Шепетовский райсуд Хмельницкой области – Светлана Козачук;
      • Золотоношский горрайонный суд Черкасской области – Михаил Степченко;
      • Сосновский райсуд Черкасс – Елена Борейко;
      • Деснянский райсуд Чернигова – Татьяна Рощина.

      Владимир Зеленский заявлял ранее о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

      О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
      сегодня
      26640
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Судьи Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 16:02 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Інна Жолобович 88
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сегодня , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 1184
      Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
      сегодня , 13:39 Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
      2453
      Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      сегодня , 13:00 Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      Тетяна Мартинюк 306
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сегодня , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 1255
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук