Зеленский массово назначает новых судей: список
Президент Украины Владимир Зеленский назначил более 40 судей региональных судов.
Соответствующий указ №698/2019 опубликован на сайте президента.
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Зеленский назначил судей в региональные суды: список
- Винницкий городской суд Винницкой области – Сергей Волошин и Ирина Курбатова;
- Гайсинский райсуд Винницкой области – Иван Капуша;
- Овидиопольский райсуд Винницкой области – Александр Герман;
- Вольногорский райсуд Днепропетровской области – Инна Илюшик;
- Солонянский райсуд Днепропетровской области – Александр Стрельников;
- Октябрьский райсуд Днепра – Ольга Наумова;
- Индустриальный райсуд Днепра – Анна Беседа и Евгений Волошин;
- Кировский райсуд Днепра – Александра Колесниченко;
- Красногвардейский райсуд Днепра – Дмитрий Черкез и Михаил Юшков;
- Ленинский райсуд Днепра – Максим Таус;
- Артемовский горрайонный суд Донецкой области – Ольга Конопленко;
- Орджоникидзевский райсуд Мариуполя – Инна Михеева;
- Богунский райсуд Житомира – Дмитрий Кузнецов;
- Королевский райсуд Житомира – Александр Адамович и Константин Шалота;
- Вольнянский райсуд Запорожской области – Наталья Свидунович;
- Орджоникидзевский райсуд Запорожской области – Екатерина Гашук;
- Бориспольский горрайонный суд Киевской области – Дмитрий Ткаченко;
- Иванковский райсуд Киевской области – Юрий Ткаченко;
- Фастовский горрайонный суд Киевской области – Наталья Осаулова;
- Долинский райсуд Кировоградской области – Дмитрий Баранский;
- Сокальский райсуд Львовской одбласти – Татьяна Струс;
- Ленинский райсуд Николаева – Дмитрий Губницкий;
- Суворовский райсуд Одессы – Инна Мурманова;
- Семеновский райсуд Полтавской области – Виктор Харченко;
- Дубровицкий райсуд Ровенской области – Ирина Оборонова;
- Здолбуновский райсуд Ровенской области – Юрий Ковалик;
- Бучацкий райсуд Тернопольской области – Роман Содомора;
- Лозовский райсуд Харьковской области – Алексей Попов;
- Коминтерновский райсуд Харькова – Светлана Ященко;
- Московский райсуд Харькова – Алевтина Задорожная;
- Великоалександровский районный суд Херсонской области – Александра Сикора;
- Херсонский райсуда Херсонской области – Константин Репин;
- Новоушицкий районный суд Хмельницкой области – Александр Яцына;
- Шепетовский райсуд Хмельницкой области – Светлана Козачук;
- Золотоношский горрайонный суд Черкасской области – Михаил Степченко;
- Сосновский райсуд Черкасс – Елена Борейко;
- Деснянский райсуд Чернигова – Татьяна Рощина.
Владимир Зеленский заявлял ранее о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.
Источник: 24 канал
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