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      Зеленський масово призначає нових суддів: список

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      Зеленський призначив нових суддів
      Зеленський призначив нових суддів / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський призначив понад 40 суддів до регіональних судів.

      Відповідний указ №698/2019 опубліковано на сайті президента.

      Читайте також: Наскільки вдалими є кадрові призначення Зеленського: думка експерта

      Зеленський призначив суддів у регіональні суди: список

      • Вінницький міський суд Вінницької області – Сергій Волошин та Ірина Курбатова;
      • Гайсинський райсуд Вінницької області – Іван Капуша;
      • Теплицький райсуд Вінницької області – Олександр Герман;
      • Вільногірський райсуд Дніпропетровської області – Інна Ілюшик;
      • Солонянський райсуд Дніпропетровської області – Олександр Стрельников;
      • Жовтневий райсуд Дніпра – Ольга Наумова;
      • Індустріальний райсуд Дніпра – Ганна Бєсєда та Євген Волошин;
      • Кіровський райсуд Дніпра – Олександра Колесніченко;
      • Червоногвардійський райсуд Дніпра – Дмитро Черкез і Михайло Юшков;
      • Ленінський райсуд Дніпра – Максим Таус;
      • Артемівський міськрайонний суд Донецької області – Ольга Конопленко;
      • Орджонікідзевський райсуд Маріуполя – Інна Міхєєва;
      • Богунський райсуд Житомира – Дмитро Кузнєцов;
      • Королівський райсуд Житомира – Олександр Адамович і Костянтин Шалота;
      • Вільнянський райсуд Запорізької області – Наталія Свідунович;
      • Орджонікідзевський райсуд Запорізької області – Катерина Гашук;
      • Бориспільський міськрайонний суд Київської області – Дмитро Ткаченко;
      • Іванківський райсуд Київської області – Юрій Ткаченко;
      • Фастівський міськрайонний суд Київської області – Наталія Осаулова;
      • Долинський райсуд Кіровоградської області – Дмитро Баранський;
      • Сокальський райсуд Львівської одбласти – Тетяна Струс;
      • Ленінський райсуд Миколаєва – Дмитро Губницький;
      • Суворовський райсуд Одеси – Інна Мурманова;
      • Семенівський райсуд Полтавської області – Віктор Харченко;
      • Дубровицький райсуд Рівненської області – Ірина Оборонова;
      • Здолбунівський райсуд Рівненської області – Юрій Ковалик;
      • Бучацький райсуд Тернопільської області – Роман Содомора;
      • Лозівський райсуд Харківської області – Олексій Попов;
      • Комінтернівський райсуд Харкова – Світлана Ященко;
      • Московський райсуд Харкова – Алевтина Задорожна;
      • Великоолександрівський районний суд Херсонської області – Олександра Сікора;
      • Херсонський райсуду Херсонської області – Костянтин Рєпін;
      • Новоушицький районний суд Хмельницької області – Олександр Яцина;
      • Шепетівський райсуд Хмельницької області – Світлана Козачук;
      • Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області – Михайло Степченко;
      • Соснівський райсуд Черкас – Олена Борейко;
      • Деснянський райсуд Чернігова – Тетяна Рощина.

      Володимир Зеленський заявляв раніше про намір щотижня позбавляти недостойних суддів їхніх мантій у рамках перезавантаження судової влади країни.

      Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Судді
      Джерело: 24 канал
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