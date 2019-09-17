Зеленський масово призначає нових суддів: список
Президент України Володимир Зеленський призначив понад 40 суддів до регіональних судів.
Відповідний указ №698/2019 опубліковано на сайті президента.
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Зеленський призначив суддів у регіональні суди: список
- Вінницький міський суд Вінницької області – Сергій Волошин та Ірина Курбатова;
- Гайсинський райсуд Вінницької області – Іван Капуша;
- Теплицький райсуд Вінницької області – Олександр Герман;
- Вільногірський райсуд Дніпропетровської області – Інна Ілюшик;
- Солонянський райсуд Дніпропетровської області – Олександр Стрельников;
- Жовтневий райсуд Дніпра – Ольга Наумова;
- Індустріальний райсуд Дніпра – Ганна Бєсєда та Євген Волошин;
- Кіровський райсуд Дніпра – Олександра Колесніченко;
- Червоногвардійський райсуд Дніпра – Дмитро Черкез і Михайло Юшков;
- Ленінський райсуд Дніпра – Максим Таус;
- Артемівський міськрайонний суд Донецької області – Ольга Конопленко;
- Орджонікідзевський райсуд Маріуполя – Інна Міхєєва;
- Богунський райсуд Житомира – Дмитро Кузнєцов;
- Королівський райсуд Житомира – Олександр Адамович і Костянтин Шалота;
- Вільнянський райсуд Запорізької області – Наталія Свідунович;
- Орджонікідзевський райсуд Запорізької області – Катерина Гашук;
- Бориспільський міськрайонний суд Київської області – Дмитро Ткаченко;
- Іванківський райсуд Київської області – Юрій Ткаченко;
- Фастівський міськрайонний суд Київської області – Наталія Осаулова;
- Долинський райсуд Кіровоградської області – Дмитро Баранський;
- Сокальський райсуд Львівської одбласти – Тетяна Струс;
- Ленінський райсуд Миколаєва – Дмитро Губницький;
- Суворовський райсуд Одеси – Інна Мурманова;
- Семенівський райсуд Полтавської області – Віктор Харченко;
- Дубровицький райсуд Рівненської області – Ірина Оборонова;
- Здолбунівський райсуд Рівненської області – Юрій Ковалик;
- Бучацький райсуд Тернопільської області – Роман Содомора;
- Лозівський райсуд Харківської області – Олексій Попов;
- Комінтернівський райсуд Харкова – Світлана Ященко;
- Московський райсуд Харкова – Алевтина Задорожна;
- Великоолександрівський районний суд Херсонської області – Олександра Сікора;
- Херсонський райсуду Херсонської області – Костянтин Рєпін;
- Новоушицький районний суд Хмельницької області – Олександр Яцина;
- Шепетівський райсуд Хмельницької області – Світлана Козачук;
- Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області – Михайло Степченко;
- Соснівський райсуд Черкас – Олена Борейко;
- Деснянський райсуд Чернігова – Тетяна Рощина.
Володимир Зеленський заявляв раніше про намір щотижня позбавляти недостойних суддів їхніх мантій у рамках перезавантаження судової влади країни.
Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте у матеріалах 24 каналу.
Джерело: 24 канал
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