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      Зеленський збирається щотижня позбавляти недостойних суддів мантій

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      Зеленський збирається щотижня позбавляти недостойних суддів мантій
      Зеленський збирається щотижня позбавляти недостойних суддів мантій / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський заявив про намір щотижня позбавляти недостойних суддів їхніх мантій у рамках перезавантаження судової влади країни.

      Президент України під час наради керівництва уряду, Верховної Ради та правоохоронних органів сказав, що через невдалу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади та її оновлення.

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      Володимир Зеленський зазначив, що попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї.

      Лише рішучими заходами можна змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій недостойних високого звання судді,
      – сказав Зеленський.

      За його словами, очищення суддівського корпусу має стосуватися всіх, а насамперед – суддів вищої інстанції. Зеленський наголосив, що понад 2 тисячі вакансій повинні бути заповнені ще до нового року.

      Це має зробити вже нова ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України – ред. 24 канал), яку буде перезапущено найближчим часом,
      – підсумував президент.

      Щодо Антикорупційного суду, то Зеленський сказав, що з нетерпінням очікує його запуску. "Я так розумію, все йде за планом – 5 вересня активно починає працювати Антикорупційний суд", – зауважив він.

      Що вам потрібно знати про Антикорупційний суд, дивіться інфографіку:
      Які повноваження має Антикорупційний суд – інфографіка
      Які повноваження має Антикорупційний суд – інфографіка

      До слова, під час наради Олексій Гончарук заявив, що в уряді планують відмовитись від показухи та переформатувати засідання таким чином, щоб до суспільства можна було донести найважливішу інформацію та суть рішень.

      Крім того: Зеленський доручив легалізувати гральний бізнес і видобуток бурштину

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Антикорупційний суд Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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