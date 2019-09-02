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      Ми відмовимось від показухи, – Гончарук

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      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук
      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук / interfax.ru

      Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво уряду, Верховної Ради та правоохоронних органів. Під час цієї наради новопризначений Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в уряді планують відмовитись від показухи.

      Олексій Гончарук зазначив, що відтепер в уряді будуть називати речі своїми іменами. "Те, що має бути відкрито – буде відкрито, ми це відкриємо", – сказав він під час наради.

      Важливо: Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

      Йдеться про публічні дані, території, доступ у будівлі та інше. 

      Ми переформатуємо засідання урядів для того, щоб це не було показухою, шоу за склом,
      – наголосив прем'єр.

      Гончарук поянив, що засідання Кабміну буде переформатовано таким чином, щоб до суспільства можна було донести найважливішу інформацію та суть рішень.

      Новина доповнюється.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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