Ми відмовимось від показухи, – Гончарук

Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво уряду, Верховної Ради та правоохоронних органів. Під час цієї наради новопризначений Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в уряді планують відмовитись від показухи.

Олексій Гончарук зазначив, що відтепер в уряді будуть називати речі своїми іменами. "Те, що має бути відкрито – буде відкрито, ми це відкриємо", – сказав він під час наради.

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Йдеться про публічні дані, території, доступ у будівлі та інше.

Ми переформатуємо засідання урядів для того, щоб це не було показухою, шоу за склом,

– наголосив прем'єр.

Гончарук поянив, що засідання Кабміну буде переформатовано таким чином, щоб до суспільства можна було донести найважливішу інформацію та суть рішень.

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