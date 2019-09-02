Мы откажемся от показухи, – Гончарук

Владимир Зеленский собрал на совещание руководство правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов. Во время этого совещания новоназначенный Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют отказаться от показухи.

Алексей Гончарук отметил, что отныне в правительстве будут называть вещи своими именами. "То, что должно быть открыто – будет открыто, мы это откроем", – сказал он во время совещания.

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Речь идет о публичных данных, территориях, доступе в здании и прочее.

Мы переформатируем заседания правительств для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом,

– подчеркнул премьер.

Гончарук пояснил, что заседание Кабмина будет переформатировано таким образом, чтобы обществу можно было донести важнейшую информацию и суть решений.

А не для того, чтобы показать картинку "все работают". Мы не о процессе, мы о результате,

– подытожил Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины добавил, что планирует с 1 октября перейти на электронный документооборот.

Кто такой Алексей Гончарук – читайте здесь.



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