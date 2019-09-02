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      Мы откажемся от показухи, – Гончарук

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      Премьер-министр Алексей Гончарук
      Премьер-министр Алексей Гончарук / interfax.ru

      Владимир Зеленский собрал на совещание руководство правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов. Во время этого совещания новоназначенный Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют отказаться от показухи.

      Алексей Гончарук отметил, что отныне в правительстве будут называть вещи своими именами. "То, что должно быть открыто – будет открыто, мы это откроем", – сказал он во время совещания.

      Важно: Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

      Речь идет о публичных данных, территориях, доступе в здании и прочее.

      Мы переформатируем заседания правительств для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом,
      – подчеркнул премьер.

      Гончарук пояснил, что заседание Кабмина будет переформатировано таким образом, чтобы обществу можно было донести важнейшую информацию и суть решений.

      А не для того, чтобы показать картинку "все работают". Мы не о процессе, мы о результате,
      – подытожил Алексей Гончарук.

      Премьер-министр Украины добавил, что планирует с 1 октября перейти на электронный документооборот.

      Кто такой Алексей Гончарук – читайте здесь.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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