Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу вже з 1 жовтня, – Гончарук

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня зібрав на засідання голів Ради, Кабінету Міністрів та силовиків. Там Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня в Україні планують відмовитися від паперового документообігу.

Таке завдання він поставив перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом.

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За його словами, в Україні має припинитися обмін папірцями між державними органами.

З 1 жовтня ми повинні повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірцями,

– зазначив Гончарук.

Також він додав, що таке завданнє – не з легких, адже необхідно синхронізувати системи між великою кількістю органів.

"Однак вона реалістична", – запевнив прем'єр-міністр.

Що відомо про Дмитра Дубілета та чому це завдання доручили йому

Дмитра Дубілета призначили міністром Кабінету міністрів 29 серпня 2019 року. Він має налагодити систему роботи всередині держорганів, систему обміну інформацією. Також Дубілет заявив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні як експерт з інформаційних технологій.

• 2005 рік – заснував IT-компанію Fine Web та керував нею до 2010 року;

• згодом Дубілет на декілька місяців став керівником проектів у MasterCard у Варшаві;

• з 2012 до 2016 року він працював IT-директором Приватбанку;

• Дубілет є одним з засновників українського мобільного банку monobank.



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