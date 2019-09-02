13:50
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу вже з 1 жовтня, – Гончарук

      1713 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 2 вересня зібрав на засідання голів Ради, Кабінету Міністрів та силовиків. Там Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня в Україні планують відмовитися від паперового документообігу.

      Таке завдання він поставив перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом.

      Читайте також: Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

      За його словами, в Україні має припинитися обмін папірцями між державними органами.

      З 1 жовтня ми повинні повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірцями,
      – зазначив Гончарук.

      Також він додав, що таке завданнє – не з легких, адже необхідно синхронізувати системи між великою кількістю органів.

      "Однак вона реалістична", – запевнив прем'єр-міністр.

      Що відомо про Дмитра Дубілета та чому це завдання доручили йому

      Дмитра Дубілета призначили міністром Кабінету міністрів 29 серпня 2019 року. Він має налагодити систему роботи всередині держорганів, систему обміну інформацією. Також Дубілет заявив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні як експерт з інформаційних технологій.

      • 2005 рік – заснував IT-компанію Fine Web та керував нею до 2010 року;
      • згодом Дубілет на декілька місяців став керівником проектів у MasterCard у Варшаві;
       з 2012 до 2016 року він працював IT-директором Приватбанку;
       Дубілет є одним з засновників українського мобільного банку monobank.

      новий уряд
      Новий уряд

      blog_ava
      Комітет рекомендує Верховній Раді зняти недоторканність з нардепів
      сьогодні
      12665
      Теги: Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Дмитро Дубілет
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      сьогодні , 13:00 Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      Олена Булан 122
      Разом з культурою втратимо й Україну
      сьогодні , 12:01 Разом з культурою втратимо й Україну
      Блог Медіа 565
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      сьогодні , 12:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      406
      "Мотор Січ": неможливо втратити те, що тобі не належить
      сьогодні , 11:40 "Мотор Січ": неможливо втратити те, що тобі не належить
      554
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні , 11:15 Зняття недоторканності: що це означає
      9828
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук