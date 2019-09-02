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      Зеленский собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий

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      Зеленский собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий
      Зеленский собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

      Президент Украины во время совещания руководства правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов сказал, что из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузку судебной власти и ее обновление.

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      Владимир Зеленский отметил, что предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее.

      Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи,
      – сказал Зеленский.

      По его словам, очистка судейского корпуса должна касаться всех, а прежде всего – судей высшей инстанции. Зеленский отметил, что более 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до нового года.

      Это должна сделать уже новая ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины – ред. 24 канал), которая будет перезапущена в ближайшее время,
      – подытожил президент.

      Что касается Антикоррупционного суда, то Зеленский сказал, что с нетерпением ожидает его запуска. "Я так понимаю, все идет по плану – 5 сентября активно начинает работать Антикоррупционный суд", – отметил он.

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      К слову, во время совещания Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют отказаться от показухи и переформатировать заседания таким образом, чтобы к обществу можно было донести самую важную информацию и суть решений.

      Кроме того: Зеленский поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Судьи Антикоррупционный суд Президент Украины
      Источник: 24 канал
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