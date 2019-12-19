Зеленский назначил Кислицу на замену Ельченко на посту посла Украины в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в ООН. На этом посту он заменит Владимира Ельченко, который стал послом Украины в США.
Соответствующие указы об увольнении Ельченко и назначении Кислицы опубликовал офис Президента Украины.
К слову: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США
Что известно о Сергее Кислице?
Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. У него так же много дипломатического опыта, как и у Владимира Ельченко.
Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в ряде дипломатических представительств Украины.
- советник посольства Украины в США;
- член делегации Украины на Генассамблее ООН;
- член комитета Совета Европы;
- представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО;
- помощник миссии Украины при НАТО.
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