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      Зеленский назначил Кислицу на замену Ельченко на посту посла Украины в ООН

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      Сергей Кислица стал представителем Украины в ООН / ukrinform.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в ООН. На этом посту он заменит Владимира Ельченко, который стал послом Украины в США.

      Соответствующие указы об увольнении Ельченко и назначении Кислицы опубликовал офис Президента Украины.

      К слову: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

      Что известно о Сергее Кислице?

      Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. У него так же много дипломатического опыта, как и у Владимира Ельченко.

      Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в ряде дипломатических представительств Украины.

      • советник посольства Украины в США;
      • член делегации Украины на Генассамблее ООН;
      • член комитета Совета Европы;
      • представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО;
      • помощник миссии Украины при НАТО.
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Назначения Зеленского Новости политики ООН Офіс Президента Владимир Зеленский Генассамблея ООН МИД Украины
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