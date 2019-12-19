Зеленский назначил Кислицу на замену Ельченко на посту посла Украины в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины в ООН. На этом посту он заменит Владимира Ельченко, который стал послом Украины в США.

Соответствующие указы об увольнении Ельченко и назначении Кислицы опубликовал офис Президента Украины.

К слову: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

Что известно о Сергее Кислице?

Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. У него так же много дипломатического опыта, как и у Владимира Ельченко.

Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в ряде дипломатических представительств Украины.