Зеленський призначив Кислицю на заміну Єльченку на посту посла України в ООН

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю постійним представником України в ООН. На цій посаді він замінить Володимира Єльченка, який став послом України у США.

Відповідні укази про звільнення Єльченка та призначення Кислиці опубліковав Офіс Президента України.

До слова: Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Що відомо про Сергія Кислицю?

Сергій Кислиця – заступник міністра закордонних справ України з 2014 року. У нього так само багато дипломатичного досвіду, як і у Володимира Єльченка.

Працює у структурі МЗС України з 1992 року. За цей час працював у низці дипломатичних представництв України.