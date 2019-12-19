Зеленський призначив Кислицю на заміну Єльченку на посту посла України в ООН
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю постійним представником України в ООН. На цій посаді він замінить Володимира Єльченка, який став послом України у США.
Відповідні укази про звільнення Єльченка та призначення Кислиці опубліковав Офіс Президента України.
До слова: Зеленський призначив Єльченка послом України в США
Що відомо про Сергія Кислицю?
Сергій Кислиця – заступник міністра закордонних справ України з 2014 року. У нього так само багато дипломатичного досвіду, як і у Володимира Єльченка.
Працює у структурі МЗС України з 1992 року. За цей час працював у низці дипломатичних представництв України.
- радник посольства України у США;
- член делегації України на Генасамблеї ООН;
- член комітету Ради Європи;
- представник України у виконавчій раді ЮНЕСКО;
- помічник місії України при НАТО.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі