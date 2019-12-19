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      Зеленський призначив Кислицю на заміну Єльченку на посту посла України в ООН

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      Сергій Кислиця став представником України в ООН / ukrinform.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю постійним представником України в ООН. На цій посаді він замінить Володимира Єльченка, який став послом України у США.

      Відповідні укази про звільнення Єльченка та призначення Кислиці опубліковав Офіс Президента України.

      До слова: Зеленський призначив Єльченка послом України в США

      Що відомо про Сергія Кислицю?

      Сергій Кислиця – заступник міністра закордонних справ України з 2014 року. У нього так само багато дипломатичного досвіду, як і у Володимира Єльченка.

      Працює у структурі МЗС України з 1992 року. За цей час працював у низці дипломатичних представництв України.

      • радник посольства України у США;
      • член делегації України на Генасамблеї ООН;
      • член комітету Ради Європи;
      • представник України у виконавчій раді ЮНЕСКО;
      • помічник місії України при НАТО.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Генасамблея ООН ООН Призначення Зеленського Володимир Зеленський Офіс Президента
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