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      Что известно о новом после Украины в США Владимире Ельченко

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      Биография Владимира Ельченко / 24 канал

      18 декабря президент Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. О карьере и состоянии Ельченко – читайте ниже.

      Владимир Ельченко много лет работал на различных дипломатических должностях СССР и Украины. Так, самая известная его должность – посол Украины в России.

      О назначении: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

      Биография

      Владимиру Ельченко 60 лет. Его отец Юрий Ельченко был известным политическим деятелем: первым секретарем Киевского городского комитета КПУ и депутатом Верховного Совета УССР 5-10-го созывов.

      Ельченко родился в Киеве. Окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

      С 1981 начал дипломатическую карьеру: был третьим и вторым секретарем протокольного отдела Министерства иностранных дел. С 1992 года – первый секретарь отдела международных организаций Министерства иностранных дел.

      С 1997 года – постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН.

      Был послом Украины в Австрии во времена президентства Ющенко. В 2010-2015 годах был послом Украины в России. С 2015 года стал постоянным представителем Украины при ООН.


      Владимир Ельченко представлял Украину в ООН / фото: GettyImages

      11 мая был назначен по совместительству с этой должностью послом Украины на Ямайке.

      Ельченко в России. Скандал с библиотекой

      Владимир Ельченко был одним из ключевых лиц скандала в России 2010-2011 года с Библиотекой украинской литературы. Тогда работников библиотеки обвинили в распространении ксенофобской и националистической литературы, а в прессе появилась информация об обысках.

      23 декабря 2010 был произведен обыск и изъято более 50 книг для психолого-лингвистической экспертизы, среди которых книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, деятельности движения "Пора!", а также экземпляры газет "Нация и государство", "Путь победы" и "Украинское слово". На следующий день ббиблиотека была опломбирована и закрыта.


      Ельченко был послом Украины в России во время скандала с библиотекой украинской литературы / фото: wikipedia

      12 января 2011 г. в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что БУЛ возобновила работу в обычном режиме. В июле 2011 года уголовное дело было прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Министерство иностранных дел назвало это проявлением российского шовинизма, однако Ельченко тогда не отозвали. Это произошло через три года в 2014-ом.

      В марте Министерство иностранных дел Украины отозвало Ельченко из России из-за ситуации в Крыму. Через год президент Петр Порошенко уволил Ельченко с этой должности и назначил главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций.

      Ельченко имеет ордена "За заслуги" всех трех степеней.

      Декларация Ельченко

      Согласно декларации, за 2018 год Ельченко заработал 269 тысяч гривен и получил компенсацию в 2 млн 382 тысячи в иностранной валюте от Министерства иностранных дел Украины. Также получил 12 тысяч гривен пенсии.

      Вместе с супругой имеет квартиру в Киеве площадью 79 квадратных метров, у жены еще одна квартира в Киеве площадью 59 квадратов.

      У Ельченко есть два земельных участка в Киевской области общей площадью 1 600 квадратных метров.

      Кроме того, Юрий Ельченко арендует комнату в доме отдыха Конча-Заспа Государственного управления делами. Дипломат имеет авто Toyota Highlander 2005 года.

      Ельченко имеет счета в банке США: на одном – 165 тысяч долларов, на другом – 5 тысяч долларов.

      Деньги есть и на счетах украинских банков: в Ощадбанке – 81 тысяча гривен и в Приватбанке – 18 тысяч.

      Другие назначения: Зеленский назначил ряд новых послов: список

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Владимир Зеленский Публикации Назначения Зеленского
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