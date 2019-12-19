Что известно о новом после Украины в США Владимире Ельченко

18 декабря президент Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. О карьере и состоянии Ельченко – читайте ниже.

Владимир Ельченко много лет работал на различных дипломатических должностях СССР и Украины. Так, самая известная его должность – посол Украины в России.

О назначении: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

Биография

Владимиру Ельченко 60 лет. Его отец Юрий Ельченко был известным политическим деятелем: первым секретарем Киевского городского комитета КПУ и депутатом Верховного Совета УССР 5-10-го созывов.

Ельченко родился в Киеве. Окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

С 1981 начал дипломатическую карьеру: был третьим и вторым секретарем протокольного отдела Министерства иностранных дел. С 1992 года – первый секретарь отдела международных организаций Министерства иностранных дел.

С 1997 года – постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН.

Был послом Украины в Австрии во времена президентства Ющенко. В 2010-2015 годах был послом Украины в России. С 2015 года стал постоянным представителем Украины при ООН.



Владимир Ельченко представлял Украину в ООН / фото: GettyImages

11 мая был назначен по совместительству с этой должностью послом Украины на Ямайке.

Ельченко в России. Скандал с библиотекой

Владимир Ельченко был одним из ключевых лиц скандала в России 2010-2011 года с Библиотекой украинской литературы. Тогда работников библиотеки обвинили в распространении ксенофобской и националистической литературы, а в прессе появилась информация об обысках.

23 декабря 2010 был произведен обыск и изъято более 50 книг для психолого-лингвистической экспертизы, среди которых книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, деятельности движения "Пора!", а также экземпляры газет "Нация и государство", "Путь победы" и "Украинское слово". На следующий день ббиблиотека была опломбирована и закрыта.



Ельченко был послом Украины в России во время скандала с библиотекой украинской литературы / фото: wikipedia

12 января 2011 г. в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что БУЛ возобновила работу в обычном режиме. В июле 2011 года уголовное дело было прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Министерство иностранных дел назвало это проявлением российского шовинизма, однако Ельченко тогда не отозвали. Это произошло через три года в 2014-ом.

В марте Министерство иностранных дел Украины отозвало Ельченко из России из-за ситуации в Крыму. Через год президент Петр Порошенко уволил Ельченко с этой должности и назначил главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций.

Ельченко имеет ордена "За заслуги" всех трех степеней.

Декларация Ельченко

Согласно декларации, за 2018 год Ельченко заработал 269 тысяч гривен и получил компенсацию в 2 млн 382 тысячи в иностранной валюте от Министерства иностранных дел Украины. Также получил 12 тысяч гривен пенсии.

Вместе с супругой имеет квартиру в Киеве площадью 79 квадратных метров, у жены еще одна квартира в Киеве площадью 59 квадратов.

У Ельченко есть два земельных участка в Киевской области общей площадью 1 600 квадратных метров.

Кроме того, Юрий Ельченко арендует комнату в доме отдыха Конча-Заспа Государственного управления делами. Дипломат имеет авто Toyota Highlander 2005 года.

Ельченко имеет счета в банке США: на одном – 165 тысяч долларов, на другом – 5 тысяч долларов.

Деньги есть и на счетах украинских банков: в Ощадбанке – 81 тысяча гривен и в Приватбанке – 18 тысяч.

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