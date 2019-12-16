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      Єльченко стане послом України у США

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      Володимир Єльченко стане послом України у США / ukraineun.org

      Майбутнім послом України у США стане відомий дипломат Володимир Єльченко. Сполучені Штати згодні на його призначення і вже видали агреман – згода уряду на перебування особи на чолі дипломатичного представництва іншої держави.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН заявив, що з кандидатурою визначилися ще 2 місяці тому.

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      Він додав, що найближчим часом МЗС оприлюднить укази щодо призначення цілої низки керівників "важливих місій".

      Пост посла України у США залишається вакантним після того, як Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відставку Валерія Чалого у липні 2019 року.

      Що відомо про Володимира Єльченка?Володимир Єльченко – український дипломат, постійний представник України при ООН з 2015 року. З травня 2019 року за сумісництвом посол України у Ямайці.

      З 2010 до 2015 року, до моменту свого призначення постпредом в ООН, був послом України у Росії. Працює у Міністерстві закордонних справ України з 1991 року. До цього з 1981 року працював у різних відділах МЗС СРСР.

      Зайняти місце Володимира Єльченка на посаді постійного представника при ООН може зайняти заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

      Що відомо про Сергія Кислицю?Сергій Кислиця – заступник міністра закордонних справ України з 2014 року. У нього так само багато дипломатичного досвіду, як і у Володимира Єльченка.

      Працює у структурі МЗС України з 1992 року. За цей час працював у представництвах України у США, ОБСЄ, ООН та ЮНЕСКО.

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      Автор: Василь Денисюк, Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Новини США ООН
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