14:01
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Ельченко станет послом Украины в США

      112 Читати новину українською
      Владимир Ельченко станет послом Украины в США / ukraineun.org

      Будущим послом Украины в США станет известный дипломат Владимир Ельченко. Соединенные Штаты согласны на его назначение и уже выдали агреман – согласие правительства на пребывание лица во главе дипломатического представительства другого государства.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН заявил, что с кандидатурой определились еще 2 месяца назад.

      Интересно: Почему Зеленский решил уволить 12 послов

      Он добавил, что в ближайшее время МИД обнародует указы о назначении целого ряда руководителей "важных миссий".

      Пост посла Украины в США остается вакантным после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Валерия Чалого в июле 2019 года.

      Что известно о Владимире Ельченко?
      Владимир Ельченко – украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН с 2015 года. С мая 2019 года по совместительству посол Украины в Ямайке.

      С 2010 по 2015 год, до момента своего назначения постпредом в ООН, был послом Украины в России. Работает в Министерстве иностранных дел Украины с 1991 года. До этого с 1981 года работал в различных отделах МИД СССР.

      Занять место Владимира Ельченко на должности постоянного представителя при ООН может занять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

      Что известно о Сергее Кислице?
      Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. У него так же много дипломатического опыта, как и у Владимира Ельченко.

      Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в представительствах Украины в США, ОБСЕ, ООН и ЮНЕСКО.

      От курения вейпа умерли 52 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
      14561
      Автор: Василий Денисюк, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости США ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1075
      сегодня , 11:33 Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана
      Юлія Михайлова 165
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 907
      15 декабря , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 1134
      15 декабря , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 458
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук