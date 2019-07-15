Зеленський взявся міняти послів, у списку – Валерій Чалий: що відомо

Глава держави планує змінити щонайменше 12 дипломатів у різних країнах світу. У списку є посол України у США Валерій Чалий.

Наразі триває робота з підбору і оформлення нових послів. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента у Facebook.

Актуально: Рада не звільнила Клімкіна з посади голови МЗС

Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посла України в США,

– додають у звістці.

Кого, окрім Чалого, президент збирається звільнити від виконання обов’язків – невідомо.

Хто такий Валерій Чалий?

Український політик і дипломат. Йому 49 років, родом він з Вінниці. У політиці Чалий з кінця 90-тих. Спочатку був помічником заступника секретаря РНБО, згодом членом наукової ради МЗС, а у 2009 році й заступником глави зовнішньополітичного відомства.



Валерій Чалий/ фото з соцмереж



Рік, з червня 2014 по липень 2015 працював заступником глави Адміністрації Президента. Вже у 2015 році Чалого призначають Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.



За час перебування Чалого на посаді питання України почало частіше звучати у стінах владних американських установ, держава отримала фінансування від США в оборонній сфері та озброєння.

"Я регулярно виступаю в університетах і перед великими асоціаціями. Щороку проводжу 50 – 60 зустрічей із сенаторами і конгресменами. Тобто за рік ми охоплюємо біля половини Конгресу особистим спілкуванням чи наданням інформації", – говорив про роботу українського посольства у США Чалий у 2018 році.





Військова допомога США з 2014 по 2018 роки: інфографіка 24 каналу

Більше про нові призначення Володимира Зеленського – читайте тут.