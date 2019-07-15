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      Зеленський взявся міняти послів, у списку – Валерій Чалий: що відомо

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Глава держави планує змінити щонайменше 12 дипломатів у різних країнах світу. У списку є посол України у США Валерій Чалий.

      Наразі триває робота з підбору і оформлення нових послів. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента у Facebook.

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      Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посла України в США,
      – додають у звістці.

      Кого, окрім Чалого, президент збирається звільнити від виконання обов’язків – невідомо.

      Хто такий Валерій Чалий?

      Український політик і дипломат. Йому 49 років, родом він з Вінниці. У політиці Чалий з кінця 90-тих. Спочатку був помічником заступника секретаря РНБО, згодом членом наукової ради МЗС, а у 2009 році й заступником глави зовнішньополітичного відомства.

      Чалий
      Валерій Чалий/ фото з соцмереж

      Рік, з червня 2014 по липень 2015 працював заступником глави Адміністрації Президента. Вже у 2015 році Чалого призначають Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

      За час перебування Чалого на посаді питання України почало частіше звучати у стінах владних американських установ, держава отримала фінансування від США в оборонній сфері та озброєння.

      "Я регулярно виступаю в університетах і перед великими асоціаціями. Щороку проводжу 50 – 60 зустрічей із сенаторами і конгресменами. Тобто за рік ми охоплюємо біля половини Конгресу особистим спілкуванням чи наданням інформації", – говорив про роботу українського посольства у США Чалий у 2018 році.

      військова допомога США
      допомога США
      Військова допомога США з 2014 по 2018 роки: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США МЗС України Президент України
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