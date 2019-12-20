12:25
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, 19 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Топ-100 найвпливовіших українців: рейтинг журналу "Фокус"

      1193 Читать новость на русском
      Топ-100 найвпливовіших українців / focus.ua

      Журнал "Фокус" склав рейтинг найвпливовіших людей в Україні. Перше місце отримав президент Володимир Зеленський, друге – керівник Офісу Президента Андрій Богдан, третє – бізнесмен Рінат Ахметов.

      Цього року рейтинг оновився наполовину, повідомляє "Фокус". Основу становлять потенційні учасники президентських перегонів, ключові чиновники, голови парламентських фракцій, багаті бізнесмени і менеджери держкомпаній.

      До теми: Топ-30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг НВ

      Загалом 61% учасників рейтингу складають політики та чиновники, 20% – жінки. Зі 100 учасників – 34 молодші 40 років.

      Всіх учасників рейтингу розподілили за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: "Лідери", "Магнати", "Керманичі", "Стратеги", "Майстри" і "Кумири".

      Перша 20 рейтингу найвпливовіших українців:

      1. Президент Володимир Зеленський;
      2. Голова ОПУ Андрій Богдан;
      3. Бізнесмен Рінат Ахметов;
      4. Бізнесмен Ігор Коломойський;
      5. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук;
      6. Генпрокурор Руслан Рябошапка;
      7. Глава СБУ Іван Баканов;
      8. Глава Верховної Ради Дмитро Разумков;
      9. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      10. Перший помічник президента Сергій Шефір;
      11. Засновник EastOne Group Віктор Пінчук;
      12. Помічник президента Андрій Єрмак;
      13. Нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
      14. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
      15. Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
      16. Міністр оборони Андрій Загороднюк;
      17. Київський міський голова Віталій Кличко;
      18. Глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
      19. Нардеп Святослав Вакарчук;
      20. Міністр фінансів Оксана Маркарова.

      У сотню впливових українців також увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Епіфаній, предстоятель УПЦ МП Онуфрій і предстоятель УГКЦ Святослав.

      100 місце в списку впливових українців посів співак MONATIK.

      Про найпливовіших людей світу за версією Time – читайте тут.

      Чудес не буває, – Вітренко сказав, скільки коштуватиме газ в 2020 році
      сьогодні
      6931
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Олексій Гончарук Рейтинги Андрій Богдан Рінат Ахметов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:15 Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
      Ярослав Голобородько 8001
      сьогодні , 10:00 Найкращі книжки 2019 року, які варті уваги
      Євгенія Мазур 512
      сьогодні , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 1368
      сьогодні , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 2885
      19 грудня , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 2202
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук