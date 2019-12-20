Топ-100 найвпливовіших українців: рейтинг журналу "Фокус"

Журнал "Фокус" склав рейтинг найвпливовіших людей в Україні. Перше місце отримав президент Володимир Зеленський, друге – керівник Офісу Президента Андрій Богдан, третє – бізнесмен Рінат Ахметов.

Цього року рейтинг оновився наполовину, повідомляє "Фокус". Основу становлять потенційні учасники президентських перегонів, ключові чиновники, голови парламентських фракцій, багаті бізнесмени і менеджери держкомпаній.

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Загалом 61% учасників рейтингу складають політики та чиновники, 20% – жінки. Зі 100 учасників – 34 молодші 40 років.

Всіх учасників рейтингу розподілили за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: "Лідери", "Магнати", "Керманичі", "Стратеги", "Майстри" і "Кумири".

Перша 20 рейтингу найвпливовіших українців:

Президент Володимир Зеленський; Голова ОПУ Андрій Богдан; Бізнесмен Рінат Ахметов; Бізнесмен Ігор Коломойський; Прем'єр-міністр Олексій Гончарук; Генпрокурор Руслан Рябошапка; Глава СБУ Іван Баканов; Глава Верховної Ради Дмитро Разумков; Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; Перший помічник президента Сергій Шефір; Засновник EastOne Group Віктор Пінчук; Помічник президента Андрій Єрмак; Нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія; Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов; Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко; Міністр оборони Андрій Загороднюк; Київський міський голова Віталій Кличко; Глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко; Нардеп Святослав Вакарчук; Міністр фінансів Оксана Маркарова.

У сотню впливових українців також увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Епіфаній, предстоятель УПЦ МП Онуфрій і предстоятель УГКЦ Святослав.

100 місце в списку впливових українців посів співак MONATIK.

Про найпливовіших людей світу за версією Time – читайте тут.