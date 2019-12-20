Топ-100 найвпливовіших українців: рейтинг журналу "Фокус"
Журнал "Фокус" склав рейтинг найвпливовіших людей в Україні. Перше місце отримав президент Володимир Зеленський, друге – керівник Офісу Президента Андрій Богдан, третє – бізнесмен Рінат Ахметов.
Цього року рейтинг оновився наполовину, повідомляє "Фокус". Основу становлять потенційні учасники президентських перегонів, ключові чиновники, голови парламентських фракцій, багаті бізнесмени і менеджери держкомпаній.
До теми: Топ-30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг НВ
Загалом 61% учасників рейтингу складають політики та чиновники, 20% – жінки. Зі 100 учасників – 34 молодші 40 років.
Всіх учасників рейтингу розподілили за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: "Лідери", "Магнати", "Керманичі", "Стратеги", "Майстри" і "Кумири".
Перша 20 рейтингу найвпливовіших українців:
- Президент Володимир Зеленський;
- Голова ОПУ Андрій Богдан;
- Бізнесмен Рінат Ахметов;
- Бізнесмен Ігор Коломойський;
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук;
- Генпрокурор Руслан Рябошапка;
- Глава СБУ Іван Баканов;
- Глава Верховної Ради Дмитро Разумков;
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- Перший помічник президента Сергій Шефір;
- Засновник EastOne Group Віктор Пінчук;
- Помічник президента Андрій Єрмак;
- Нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов;
- Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
- Міністр оборони Андрій Загороднюк;
- Київський міський голова Віталій Кличко;
- Глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
- Нардеп Святослав Вакарчук;
- Міністр фінансів Оксана Маркарова.
У сотню впливових українців також увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Епіфаній, предстоятель УПЦ МП Онуфрій і предстоятель УГКЦ Святослав.
100 місце в списку впливових українців посів співак MONATIK.
Про найпливовіших людей світу за версією Time – читайте тут.