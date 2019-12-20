Топ-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"
Журнал "Фокус" составил рейтинг самых влиятельных людей в Украине. Первое место получил президент Владимир Зеленский, второе – руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, третье – бизнесмен Ринат Ахметов.
В этом году рейтинг обновился наполовину, сообщает "Фокус". Основу составляют потенциальные участники президентской гонки, ключевые чиновники, председатели парламентских фракций, богатые бизнесмены и менеджеры госкомпаний.
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В целом 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. Из 100 участников – 34 младше 40 лет.
Всех участников рейтинга распределили по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Руководители", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".
Первая 20 рейтинга самых влиятельных украинцев:
- Президент Владимир Зеленский;
- Председатель ОПУ Андрей Богдан;
- Бизнесмен Ринат Ахметов;
- Бизнесмен Игорь Коломойский;
- Премьер-министр Алексей Гончарук;
- Генпрокурор Руслан Рябошапка;
- Глава СБУ Иван Баканов;
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- Министр внутренних дел Арсен Аваков;
- Первый помощник президента Сергей Шефир;
- Основатель EastOne Group Виктор Пинчук;
- Помощник президента Андрей Ермак;
- Нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- Министр обороны Андрей Загороднюк;
- Киевский городской голова Виталий Кличко;
- Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
- Нардеп Святослав Вакарчук;
- Министр финансов Оксана Маркарова.
В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний, предстоятель УПЦ МП Онуфрий предстоятель УГКЦ Святослав.
100-е место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.
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