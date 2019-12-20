Топ-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"

Журнал "Фокус" составил рейтинг самых влиятельных людей в Украине. Первое место получил президент Владимир Зеленский, второе – руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, третье – бизнесмен Ринат Ахметов.

В этом году рейтинг обновился наполовину, сообщает "Фокус". Основу составляют потенциальные участники президентской гонки, ключевые чиновники, председатели парламентских фракций, богатые бизнесмены и менеджеры госкомпаний.

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В целом 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. Из 100 участников – 34 младше 40 лет.

Всех участников рейтинга распределили по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Руководители", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

Первая 20 рейтинга самых влиятельных украинцев:

Президент Владимир Зеленский; Председатель ОПУ Андрей Богдан; Бизнесмен Ринат Ахметов; Бизнесмен Игорь Коломойский; Премьер-министр Алексей Гончарук; Генпрокурор Руслан Рябошапка; Глава СБУ Иван Баканов; Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков; Министр внутренних дел Арсен Аваков; Первый помощник президента Сергей Шефир; Основатель EastOne Group Виктор Пинчук; Помощник президента Андрей Ермак; Нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов; Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко; Министр обороны Андрей Загороднюк; Киевский городской голова Виталий Кличко; Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко; Нардеп Святослав Вакарчук; Министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний, предстоятель УПЦ МП Онуфрий предстоятель УГКЦ Святослав.

100-е место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

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