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      Топ-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"

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      Топ-100 самых влиятельных украинцев / focus.ua

      Журнал "Фокус" составил рейтинг самых влиятельных людей в Украине. Первое место получил президент Владимир Зеленский, второе – руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, третье – бизнесмен Ринат Ахметов.

      В этом году рейтинг обновился наполовину, сообщает "Фокус". Основу составляют потенциальные участники президентской гонки, ключевые чиновники, председатели парламентских фракций, богатые бизнесмены и менеджеры госкомпаний.

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      В целом 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. Из 100 участников – 34 младше 40 лет.

      Всех участников рейтинга распределили по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Руководители", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

      Первая 20 рейтинга самых влиятельных украинцев:

      1. Президент Владимир Зеленский;
      2. Председатель ОПУ Андрей Богдан;
      3. Бизнесмен Ринат Ахметов;
      4. Бизнесмен Игорь Коломойский;
      5. Премьер-министр Алексей Гончарук;
      6. Генпрокурор Руслан Рябошапка;
      7. Глава СБУ Иван Баканов;
      8. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;
      9. Министр внутренних дел Арсен Аваков;
      10. Первый помощник президента Сергей Шефир;
      11. Основатель EastOne Group Виктор Пинчук;
      12. Помощник президента Андрей Ермак;
      13. Нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
      14. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
      15. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
      16. Министр обороны Андрей Загороднюк;
      17. Киевский городской голова Виталий Кличко;
      18. Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
      19. Нардеп Святослав Вакарчук;
      20. Министр финансов Оксана Маркарова.

      В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний, предстоятель УПЦ МП Онуфрий предстоятель УГКЦ Святослав.

      100-е место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

      О самых влиятельных людях мира по версии Time – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Игорь Коломойский Ринат Ахметов Андрей Богдан Владимир Зеленский рейтинги
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