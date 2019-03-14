Шведську школярку Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру: що відомо про дівчинку

Норвезькі політики номінували 16-річну школярку зі Швеції Грету Тунберг на Нобелівську премію миру. Дівчина у такому юному віці опинилася серед номінантів, оскільки думає про майбутнє Землі та про кліматичні зміни, що насуваються на планету.

Неповнолітня активістка бореться із глобальним потеплінням і є одним із найвпливовіших підлітків у 2018 році за версією іменитого американського видання TIME. Саме воно й повідомляє про номінацію Грети.

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Декілька норвезьких парламентарів висунули дівчинку на Нобелівську премію. Свій вчинок вони обґрунтували тим, що кліматична ситуація зараз є такою ж небезпечною, як загроза війни.

Кліматична загроза може бути однією з найбільш важливих причин війни та конфлікту. Масовий рух, який розпочала Грета, є дуже важливим внеском у підтримання миру,

– заявив один із норвезьких політиків Фредді Андре Овстегар.

На номінацію вже відреагувала й сама Грета. Дівчинка написала, що для неї це велика честь та висловила вдячність.

Маленька дівчинка у жовтому дощовику: чим відома Грета Тунберг?

16-річна шведська школярка є політичною активісткою, яка виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату. У серпні 2018 року Грета прославилася тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Вона кожної п'ятниці приходила під будівлю із вимогою до законотворців підтримати Паризьку кліматичну угоду.

У чому полягає суть Паризької кліматичної угоди?Головна ціль Паризької угоди – не допустити зростання глобальної середньої температури більше 2°C (по можливості – не більше 1,5°C) відносно показників доіндустріальної епохи. Друга мета договору полягає у зменшенні викидів парникових газів у атмосферу до нульового рівня впродовж другої половини ХХІ століття. Угоду підписали 195 країн світу і ЄС. Кожна країна зобов'язалась робити внески для досягнення цих двох цілей, так звані "національно визначені внески". У договорі йдеться про те, що ці вклади мають бути амбіційними і зростати з часом. Кожні п'ять років держави мають звітувати про зроблені внески у Секретаріат РКЗК ООН і ставити нові цілі. Перший звіт країни мають надати у 2023 році.

Цим вчинком шведська школярка надихнула сотні тисяч учнів по всьому світу. Завдяки Греті діти почали теж виходити на страйки та привертати увагу до проблеми зміни клімату. Станом на грудень 2018 року, понад 20 тисяч учнів провели страйки щонайменше в 270 містах. Рух назвали "П'ятниці за майбутнє", бо страйки відбувалися саме у цей день.



Грета Тунберг під час страйку

У листопаді 2018 року Тунберг виступила на TEDxStockholm, а у грудні звернулася до Конференції ООН з питань зміни клімату. У січні 2019 року школярку запросили на Всесвітній економічний форум у Давосі.

До речі, у Давос дівчинка 32 години їхала потягом, на відміну від багатьох делегатів, які прибули на форум майже 1500 окремими приватними реактивними літаками. Під час свого виступу там вона сказала:

"Деякі люди, деякі компанії, деякі особи, які приймають рішення, точно знають, якими безцінними цінностями вони жертвують, щоб продовжувати заробляти немислимі суми грошей. Я думаю, що багато хто з вас сьогодні належить до цієї групи людей".

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Ще за якийсь час на тому ж таки форумі у Давосі Тунберг звернулася із застереженням до світових лідерів.

Наш будинок горить. Я хочу, щоб ви панікували. Я хочу, щоб ви відчували страх, який я відчуваю щодня. Ми мусимо змінити ситуацію, щоб дати молодим людям надію,

– сказала вона.

Що відомо про сім’ю Грети Тунберг?

Маленька активістка походить не з простої сім’ї: її мама – відома оперна співачка Малена Ернман, яка навіть представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення у 2009 році, батько – актор Сванте Тунберг, а дід – актор і режисер Улоф Тунберг.



Юна активістка у колі сім'ї

До речі, змінити ставлення до довкілля Грета намагається, починаючи із власної сім’ї. Вона наполягає, щоб родичі стали веганами і відмовилися від польотів.

Нагороди і премії Грети Тунберг

Грета Тунберг – одна з переможців конкурсу дебатних статей про клімат для молодих людей від газети Svenska Dagbladet у травні 2018 року. У листопаді 2018 року вона отримала стипендію Фришусета "Молода рольова модель року".



Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру

А у грудні 2018 року журнал TIME назвав Тунберг однією із 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року.