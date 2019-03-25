Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств

Главная американская новость последних дней – это завершение работы комиссии Мюллера по связям Трампа с Россией. Мюллер свою работу закончил еще на прошлой неделе и передал ее генпрокурору Биллу Барру – члену команды Трампа. Он подумал, что достаточных доказательств для выдвижения обвинений нет. Но тут психанули демократы в Конгрессе.

Ход Мюллером

О том, что внутри доклада, мы знаем из уст Барра – человека, которого можно назвать членом команды Трампа. Именно его президент недавно выдвинул на эту должность.

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Так вот. Барр не публикует весь доклад. Там может оказаться секретная информация. Он делает типа изложения того, что в докладе, и отправляет его Конгрессу. Что писать, а что не писать в этом изложении, решает именно он.

Вечером в воскресенье это изложение поступило депутатам. Два его главных вывода такие.

Ни Дональд Трамп, ни люди из его команды не сотрудничали с россиянами на выборах 2016 года. Официально обвинить их в суде в этом сотрудничестве нельзя, поскольку нет доказательств. По поводу обвинений Трама в том, что он мешал проводить расследование и препятствовал правосудию. По словам Барра, достаточных доказательств для выдвижения обвинений нет. Но и полного оправдания тоже нет. Видимо, тут какое-то следствие будет продолжено.

Честно говоря, я расстроился, что у Трампа не нашлось буденновки с красной звездой. Я думал, Мюллер найдет доказательства его работы с Россией. Это была бы супер-безумная история для моей передачи. Но ничего, надеюсь, в другой раз.



Барр

Зато вот история с препятствием или непрепятствием правосудию – очень неоднозначная. Составитель изначального доклада Мюллер написал: "Вот есть и такие, и такие, и сякие доказательства. Но я не могу решать, обвинять президента или нет. Ты генпрокурор, ты и решай". Барр подумал и решил: "маловато доказательств, обвинять не буду". Тут психанули демократы в Конгрессе. Они говорят: "Минуточку! Что значит – "не буду"? Это сейчас мы сами тут решим. А ну-ка, давайте сюда ваши доказательства. Мы хотим на них посмотреть!".

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Барр оказался в сложной ситуации. По правилам своего ведомства, он не может показать даже Конгрессу доказательства в деле человека, которого ни в чем не обвиняют. Это логично. Если ты невиновен, никто посторонний не имеет права копаться в твоем деле. Но тут случай особый. Речь идет о президенте. И его противники уверены, что он – преступник. Они так просто не отстанут. И у них, как у Конгресса, есть право выписывать повески и вызывать людей на допросы.

Сейчас в Вашингтоне начнется драка. Демократы будут требовать показать им доказательства из доклада Мюллера. Точнее, они уже требуют. А республиканцы и президент стеной встанут, чтобы эти доказательства никто никогда не увидел. В результате в ближайшее время там будет очень весело.

Ну и не забываем: вторник-среда важные голосования в английском парламенте, и 29 марта – вполне возможный жесткий Brexit. Тоже скучать не будем!

Безумная неделя

Поздравляю всех нас с наступлением одной из самых безумный недель в этом году!

В ближайшие семь дней нас ожидают:

Публикация доклада, подготовленного командой специального представителя Конгресса Роберта Мюллера. Напомню, что последние два года Мюллер и его люди расследовали возможные незаконные связи между штабом Дональда Трампа и Кремлем во время выборов президента США в 2016 году. Связей Мюллер почему-то не нашел, зато отказался оправдать Трампа по подозрению в препятствии правосудию. Если из доклада всплывут доказательства вмешательства Трампа в американское правосудие, то для Вашингтона это будет что-то типа взрыва атомной бомбы. Подробности я расскажу ниже. С каждым днем возрастают шансы на хаотичный и зловещий "жесткий" Brexit. То есть – на выход Великобритании из Европейского Союза безо всякого соглашения, смягчающего такой выход. Судя по всему, это случится уже пятницу – 29 марта. Это тоже будет атомная бомба, только уже не для Америки, а для Европы. Очередное решающее и критически важное голосование по вопросу о выходе или отсрочке выхода Британии из ЕС состоится либо во вторник, либо в среду. Я, конечно, буду следить. На украинцев неумолимо надвигается праздник свободы и демократии. 31 марта состоится первый тур выборов президента. Но я честно скажу: в украинской политике почти ничего не понимаю. Об этих выборах рассказывать буду не я, а мои коллеги, которые намного адекватнее меня видят общую ситуацию. Я лишь скажу, что кандидат, за которого болею, он, пожалуй, самый скучный и, видимо, не попадет во второй тур. Хотя кто знает? Мало ли, может, повезет ему.

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В Венесуэле тоже может быть всякое интересное, а у берегов Норвегии потерпел крушение гигантский океанский лайнер. У него отказали двигатели, и тысячу человек оттуда вывезли на сушу вертолетами. Жуть, конечно, но им повезло, что это Норвегия – никто не погиб, все живы-здоровы. Сам лайнер до берега дотащили буксиры. После ремонта будет как новенький.



Шторм, в який потрапив лайнер біля берегів Норвегії

Но продолжить я хочу с удивительных новостей из России, где 24 марта прошли очень показательные выборы мэра одного из сибирских городов.

Сибирский бунт

Те, кто давно смотрит и читает "Безумный мир", должны помнить удивительные итоги местных выборов в прошлом году. Тогда в целом ряде областей партия Владмира Путина "Единая Россия" с треском проиграла никому не известным кандидатам.

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После серии очень дорогих поражений (как финансово, так и политически), власть могла сделать две основные вещи.

Начать заботиться о народе, перестать воровать, повысить качество жизни людей, построить дороги, школы, больницы и так далее. Ну либо второй вариант: запретить участвовать в выборах вообще любым кандидатам от оппозиции. Оставить лишь кандидата от партии власти и пару совсем уж манекенов, которые будут только числиться в кандидатах.

Как вы понимаете, естественно, был выбран второй вариант. И это дало забавный результат.

Город Усть-Илимск на севере Иркутской области когда-то возводился силами студентов из стройотрядов. Те, кто вовремя не смылся, так и остались жить – этих несчастных около 80 тысяч. Сейчас это очень унылое место в глубокой-глубокой тайге, скажем так. Как пелось в одной песне, "Ни за что и никогда не поеду жить туда".

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Выборы местного мэра должны были закончится легкой победой спикера городской думы, лидера усть-илимской "Единой России" Сергея Зацепина. Чтобы не было сюрпризов, его оппонентами назначили (и это не шутка!) двух домохозяек и одну продавщицу. Знаете, это даже по российским меркам довольно издевательски по отношению к избирателям.

Соперницы Зацепина, конечно же, кампанию практически не вели. Их задача была просто создать необходимую массовку. В воскресенье 24 марта прошли выборы. Подсчитали результаты. Победителем стала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина от партии ЛДПР. У нее – 45 процентов. У Зацепина – всего 35.



Сергей Зацепин



Анна Щекина

Кто такая Анна Щекина, никто не знает. Ни тут, ни там – вообще никто. Может быть, у нее в голове – кедровые шишки или оловянная руда. Или вообще пустота. Я бы не удивился. Но она победила.

Дело в том, что российская власть вызывает уже настоящую холодную (пока) ненависть у местного населения. Любой кандидат от "Единой России", похоже, вообще не имеет шансов на победу. Даже откровенный мухлеж не помогает. Скоро дойдет до того, что при выборе между человеком из власти и говорящим попугаем люди будут сознательно, а не по-приколу, выбирать говорящего попугая. Он хотя бы не будет воровать и натравливать полицию на неугодных. Доверие к российской власти просто на нуле.

Вы скажете: "Ну что там тот Усть-Илимск? Его даже на карте найти невозможно!" И будете правы. Прямо скажем, его влияние на общероссийскую политику довольно незначительное. Но. Уже осенью пройдут намного более важные выборы губернатора Санкт-Петербурга. От власти там баллотируется абсолютно бестолковый холуй, жулик и ничтожество Александр Беглов. Его даже сейчас ненавидит весь город.

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Кто пойдет против него, как мы видим, – неважно. Важно то, что человек Путина проиграет выборы в его родном городе. Его, конечно, будут тянуть изо всех сил, но я лично не вижу шансов на его победу. Вот это будет настоящий удар по Владимиру Путину. Потеря Петербурга всегда плохо сказывалась на российских царях.