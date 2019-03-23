Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом

В Кремле не готовят настоящее военное вторжение в Казахстан, но думают о том, как можно будет воспользоваться ситуацией, если там начнутся какие-то волнения. Поэтому казахстанским лидерам – что новым, что старым – надо заниматься сейчас не переименованиями, а укреплять армию и копать окопы. Просто на всякий случай, а случаи эти бывают разные. Жители Донбасса не дадут мне в этом соврать.

Что происходит в Казахстане

Не успел Нурсултан Назарбаев покинуть пост президента своей страны, как там тут же началось вполне буквальное бронзовение культа его личности. Новый и пока временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что сейчас по всей стране начнут массово строить памятники первому президенту и фактическому основателю государства.

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Столица страны город Астана снова будет переименована. За последние сто лет она была Акмолинском, Целиноградом, Акмолой, Астаной, а теперь вот станет Нурсултаном.



Столица Астана

Это самая часто менявшая название столица в мире. Однако это не всех радует. Онлайн-петиция против переименования моментально, за сутки, собрала десятки тысяч подписей, а в самой пока еще Астане полиция задержала 20 человек, которые вышли протестовать против Нурсултанизации своего города.

Почти сразу после отставки Назарбаева Владимир Путин поменял руководителей сразу трех регионов, граничащих с Казахстаном – республики Алтай, Челябинской и Оренбургской областей. А также Калмыкии, которая граничит с Казахстаном через Каспийское море.

Как Путин буде сохранять власть в руках

Американское агентство "Блумберг" опубликовало интересную статью о плане максимально долгого сохранения власти в руках Владимира Путина.

План такой: объявить Путина "национальным лидером" и усилить специально под него Государственный совет. То есть этот Госсовет возглавит национальный лидер и он будет управлять страной. А президент и премьер-министр станут почти декоративными должностями.

Есть и второй возможный вариант. Сделать Путина почетным пожизненным президентом после объединения России и Белоруссии. Для этого, правда, придется сломать через колено строптивого Лукашенко, но механизмы для этого есть. В Кремле думают, что если его серьезно напугать, то он прогнется.



Президент Александр Лукашенко

Оба этих сценария позволят Путину остаться во главе РФ еще на много лет, если не десятилетий. Конечно, это грозит стагнацией и деградацией всего государства, бегством из него все более или менее толковых людей. Но Путина это не смущает. Он отлично понимает, что если уйдет от власти, то в тот же день отправится в тюрьму.

Месть за Новую Зеландию

Исламисты наверняка попытаются отомстить за теракт в Новой Зеландии. Буквально через день после бойни в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, где белый нацист убил 50 мусульман, в голландском Утрехте произошла попытка отомстить.

Турок 37 лет, ранее замеченный в симпатиях к исламистам, открыл стрельбу по пассажирам трамвая. Троих людей он убил, еще пятерых ранил. Полиция сначала считала, что это какие-то бытовые разборки на почве несчастной любви, но потом выяснила, что мотивацией этого человека был терроризм.

Может начаться, что с одной стороны исламисты, а с другой нацисты будут мстить друг другу, убивая как мусульман, так и христиан.

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Вместо того, чтобы заняться друг другом, они нападают на обычных людей, которым не интересно ни строительство всемирного халифата, ни возрождение четвертого рейха.

Беженцы против беженцев

Правый министр внутренних дел Маттео Сальвини фактически запретил работу благотворительных организаций, которые вылавливали в море африканских мигрантов и с комфортом везли их в Италию, получая за это деньги от доноров.



Маттео Сальвини

Сльвини сказал: "Везите их куда угодно, но только не в Италию". На днях эта история снова ожила, так как власти не пустили в порт острова Лампедуза очередное судно с найденными в Средиземном море беженцами из Африки.

Началась дискуссия, с одной стороны – призывы к гуманизму, с другой стороны – призывы соблюдать закон. Но один человек решил задать этой дискуссии новое, так сказать, направление.

Беженец из Сенегала, работавший в Милане водителем школьного автобуса, отклонился от маршрута, остановил свой автобус, закрыл детей внутри, облил автобус бензином и поджег.

К счастью, на место событий тут же прибыли полицейские, они разбили окна и вытащили 50 детей из автобуса. Водителя арестовали и будут судить.



Школьный автобус, который полностью сгорел

Из-за действий водителя беженцам в Италии станет не лучше, а намного хуже. Люди многое могут простить, но попытку демонстративно сжечь заживо полсотни детей – это едва ли.

Вывод из этой истории простой. Миграция должна идти только по закону. Ибо гуманистические соображения иногда оборачиваются своей полной противоположностью.