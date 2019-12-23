13:51
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Українці визначили головну подію 2019 року

      1089 Читать новость на русском
      Українці обрали звільнення політв'язнів головною подією року / 24 канал

      Згідно з опитуваннями "Рейтингу", українці вважають вересневий обмін полоненими головною подією 2019 року. За це проголосували 48% опитаних, що лише на 4% більше, ніж за вибори президента України.

      Окрім виборів і обміну полоненими, до рейтингу також потрапили культурні, спортивні, економічні та політичні події. Результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

      До слова: Українці обрали Володимира Зеленського політиком року: рейтинги

      Загалом у списку найвизначніших є одразу 13 подій:

      • звільнення військовополонених моряків та політв'язнів Кремля – 48%;
      • вибори президента України – 44%;
      • відновлення переговорів у нормандському форматі – 21%;
      • вибори до Верховної Ради – 15%;
      • вихід збірної України на Євро-2020 – 13%;
      • зміцнення курсу гривні – 11%;
      • отримання Томосу про автокефалію – 9%;
      • дебати кандидатів у президенти – 6%;
      • призначення нового Кабінету Міністрів України – 5%;
      • корупційний скандал в "Укроборонпромі" – 4%;
      • перемога молодіжної збірної на Чемпіонаті світу з футболу – 4%;
      • відмова України від участі на Євробаченні-2019 – 2%;
      • скандал довокола розмови Трампа і Зеленського – 2%.


      Головна подія 2019 року за версією "Рейтингу"

      Цікаво, що створення Православної церкви України і отримання Томосу про автокефалію опинилися нижче, ніж, наприклад, вихід збірної на Євро або зміцнення курсу долара.

      До того ж загалом помітно, що чим ближче до кінця року трапилася подія, тим вищий у неї рейтинг. Наприклад, корупційний скандал в оборонці, отримання Томосу чи скандал з Євробаченням, які були на початку року, поступилися іншим подіям, о трапились у другій половині 2019-го.

      Крім того, помітно, що звільнення полонених підтримали Захід, Центр і Південь України, Схід натомість віддав перевагу виборам президента і відновлення діалогу у нормандському форматі.


      Головна подія 2019 року за регіонами

      Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря
      сьогодні
      16792
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Спорт Новини України Новини політики Збірна України з футболу Євро-2020 Чемпіонат світу U-20 Обмін полоненими Українці в полоні РФ Нормандська зустріч 2019 Курси валют Гривня Томос Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка Кабінет Міністрів України Корупційні схеми в Укроборонпромі Євробачення 2019 Телефонна розмова Зеленського і Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:25 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 5449
      сьогодні , 13:05 Перепис населення в Україні: що це таке та для чого він потрібен
      Євгенія Мазур 1639
      сьогодні , 13:05 Чому припинили фінансувати українських спортсменів – деталі
      Михайло Гема 216
      сьогодні , 12:00 Дубілет назвав 4 головні проблеми іноземців в Україні
      Дмитро Дубілет 282
      сьогодні , 10:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 467
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук