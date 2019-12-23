Українці визначили головну подію 2019 року

Згідно з опитуваннями "Рейтингу", українці вважають вересневий обмін полоненими головною подією 2019 року. За це проголосували 48% опитаних, що лише на 4% більше, ніж за вибори президента України.

Окрім виборів і обміну полоненими, до рейтингу також потрапили культурні, спортивні, економічні та політичні події. Результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

До слова: Українці обрали Володимира Зеленського політиком року: рейтинги

Загалом у списку найвизначніших є одразу 13 подій:

звільнення військовополонених моряків та політв'язнів Кремля – 48%;

вибори президента України – 44%;

відновлення переговорів у нормандському форматі – 21%;

вибори до Верховної Ради – 15%;

вихід збірної України на Євро-2020 – 13%;

зміцнення курсу гривні – 11%;

отримання Томосу про автокефалію – 9%;

дебати кандидатів у президенти – 6%;

призначення нового Кабінету Міністрів України – 5%;

корупційний скандал в "Укроборонпромі" – 4%;

перемога молодіжної збірної на Чемпіонаті світу з футболу – 4%;

відмова України від участі на Євробаченні-2019 – 2%;

скандал довокола розмови Трампа і Зеленського – 2%.



Головна подія 2019 року за версією "Рейтингу"

Цікаво, що створення Православної церкви України і отримання Томосу про автокефалію опинилися нижче, ніж, наприклад, вихід збірної на Євро або зміцнення курсу долара.

До того ж загалом помітно, що чим ближче до кінця року трапилася подія, тим вищий у неї рейтинг. Наприклад, корупційний скандал в оборонці, отримання Томосу чи скандал з Євробаченням, які були на початку року, поступилися іншим подіям, о трапились у другій половині 2019-го.

Крім того, помітно, що звільнення полонених підтримали Захід, Центр і Південь України, Схід натомість віддав перевагу виборам президента і відновлення діалогу у нормандському форматі.



Головна подія 2019 року за регіонами