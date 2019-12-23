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      Украинцы определили главное событие 2019 года

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      Украинцы избрали освобождение политзаключенных главным событием года / 24 канал

      Согласно опросам "Рейтинг", украинцы считают сентябрьский обмен пленными главным событием 2019 года. За это проголосовали 48% опрошенных, что всего на 4% больше, чем за выборы президента Украины.

      Кроме выборов и обмена пленными, в рейтинг также попали культурные, спортивные, экономические и политические события. Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

      К слову: Украинцы выбрали Владимира Зеленского политиком года: рейтинги

      Всего в списке самых выдающихся есть сразу 13 событий:

      • освобождение военнопленных моряков и политзаключенных Кремля – 48%;
      • выборы президента Украины – 44%;
      • возобновление переговоров в нормандском формате – 21%;
      • выборы в Верховную Раду – 15%;
      • выход сборной Украины на Евро-2020 – 13%;
      • укрепление курса гривны – 11%;
      • получение Томоса об автокефалии – 9%;
      • дебаты кандидатов в президенты – 6%;
      • назначение нового Кабинета Министров Украины – 5%;
      • коррупционный скандал в "Укроборонпроме" – 4%;
      • победа молодежной сборной на Чемпионате мира по футболу – 4%;
      • отказ Украины от участия в Евровидении-2019 – 2%;
      • скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского – 2%.


      Главное событие 2019 года по версии "Рейтинга"

      Интересно, что создание Православной церкви Украины и получение Томоса об автокефалии оказались ниже, чем, например, выход сборной на Евро или укрепление курса доллара.

      К тому же в целом заметно, что чем ближе к концу года случилось событие, тем выше у него рейтинг. Например, коррупционный скандал в оборонке, получение Томоса или скандал с Евровидением, которые были в начале года, уступили другим событиям, происшедшим во второй половине 2019-го.

      Кроме того, заметно, что освобождение пленных поддержали Запад, Центр и Юг Украины, Восток при этом отдал предпочтение выборам президента и возобновлению диалога в нормандском формате.


      Главное событие 2019 года по регионам

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Спорт Сборная Украины по футболу Телефонный разговор Зеленского и Трампа Евровидение 2019 Коррупционные схемы в Укроборонпроме Кабинет Министров Украины Дебаты Зеленского и Порошенко Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Томос Гривна Курсы валют Нормандская встреча 2019 Украинцы в плену РФ Обмен пленными Чемпионат мира U-20 Евро-2020
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