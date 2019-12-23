Украинцы определили главное событие 2019 года

Согласно опросам "Рейтинг", украинцы считают сентябрьский обмен пленными главным событием 2019 года. За это проголосовали 48% опрошенных, что всего на 4% больше, чем за выборы президента Украины.

Кроме выборов и обмена пленными, в рейтинг также попали культурные, спортивные, экономические и политические события. Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

К слову: Украинцы выбрали Владимира Зеленского политиком года: рейтинги

Всего в списке самых выдающихся есть сразу 13 событий:

освобождение военнопленных моряков и политзаключенных Кремля – 48%;

выборы президента Украины – 44%;

возобновление переговоров в нормандском формате – 21%;

выборы в Верховную Раду – 15%;

выход сборной Украины на Евро-2020 – 13%;

укрепление курса гривны – 11%;

получение Томоса об автокефалии – 9%;

дебаты кандидатов в президенты – 6%;

назначение нового Кабинета Министров Украины – 5%;

коррупционный скандал в "Укроборонпроме" – 4%;

победа молодежной сборной на Чемпионате мира по футболу – 4%;

отказ Украины от участия в Евровидении-2019 – 2%;

скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского – 2%.



Главное событие 2019 года по версии "Рейтинга"

Интересно, что создание Православной церкви Украины и получение Томоса об автокефалии оказались ниже, чем, например, выход сборной на Евро или укрепление курса доллара.

К тому же в целом заметно, что чем ближе к концу года случилось событие, тем выше у него рейтинг. Например, коррупционный скандал в оборонке, получение Томоса или скандал с Евровидением, которые были в начале года, уступили другим событиям, происшедшим во второй половине 2019-го.

Кроме того, заметно, что освобождение пленных поддержали Запад, Центр и Юг Украины, Восток при этом отдал предпочтение выборам президента и возобновлению диалога в нормандском формате.



Главное событие 2019 года по регионам