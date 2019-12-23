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      Украинцы избрали Владимира Зеленского политиком года: рейтинги

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      Владимир Зеленский стал политиком 2019 года в Украине / president.gov.ua

      Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года. Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показатель в 10%.

      Интересно, что в рейтинг политиков попали кинорежиссер Олег Сенцов, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также бизнесмены Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

      Интересно: Топ-100 самых влиятельных украинцев – рейтинг журнала "Фокус": инфографика

      Отметку в 5% всего преодолели 9 человек:

      • Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;
      • Юрий Бойко (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") - 10%;
      • Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;
      • Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер "Батькивщины") – 8%;
      • Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;
      • Виктор Медведчук (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") - 6%;
      • Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер "Голоса") – 5%;
      • Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;
      • Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%.


      Политик 2019 года в Украине по версии "Рейтинга"

      2019 год для Владимира Зеленского

      Владимир Зеленский официально стал политиком буквально в первый день 2019 года – 1 января. Тогда он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины.

      Впоследствии он выиграл президентские гонки, а его партия "Слуга народа" получила большинство в Раде по результатам парламентских выборов.

      К слову: Рейтинг Зеленского вырос до 62%, – опрос

      На посту президента Владимир Зеленский отметился несколькими победами на международной арене, учитывая свой сравнительно малый политический опыт.

      В частности, он добился обмена пленными с Россией, его приглашали на целый ряд важных международных встреч, среди которых можно выделить интронизацию Императора Японии, встречу с президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

      Заканчивается 2019 год для президента еще одной победой – встречей в нормандском формате, на которой удалось договориться о ряде гуманитарных вопросов по Донбассу.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский рейтинги Президент Украины Олег Сенцов Владимир Гройсман Святослав Вакарчук - новости Виктор Медведчук Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Дмитрий Разумков Юрий Бойко
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