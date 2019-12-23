Українці обрали Володимира Зеленського політиком року: рейтинги

Згідно з опитуванням "Рейтингу", Президент України Володимир Зеленський став політиком 2019 року. Його обрали 47% опитаних, а підтримка усіх решти політиків не перевищила показника у 10%.

Цікаво, що у рейтинг політиків потрапили кінорежисер Олег Сенцов, генпрокурор Руслан Рябошапка, а також бізнесмени Ігор Коломойський, Рінат Ахметов і Віктор Пінчук. Результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

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Позначку у 5% загалом здолали 9 людей:

Володимир Зеленський (президент України) – 47%;

(президент України) – 47%; Юрій Бойко (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 10%;

(народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 10%; Дмитро Разумков (голова Верховної Ради України) – 9%;

(голова Верховної Ради України) – 9%; Юлія Тимошенко (народна депутатка, лідерка "Батьківщини") – 8%;

(народна депутатка, лідерка "Батьківщини") – 8%; Петро Порошенко (народний депутат, п'ятий президент України) – 7%;

(народний депутат, п'ятий президент України) – 7%; Віктор Медведчук (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 6%;

(народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 6%; Святослав Вакарчук (народний депутат, лідер "Голосу") – 5%;

(народний депутат, лідер "Голосу") – 5%; Володимир Гройсман (колишній прем'єр-міністр України) – 5%;

(колишній прем'єр-міністр України) – 5%; Олег Сенцов (кінорежисер, колишній політв'язень Росії) – 5%.



Політик 2019 року в Україні за версією "Рейтингу"

2019 рік для Володимира Зеленського

Володимир Зеленський офіційно став політиком буквально у перший день 2019 року – 1 січня. Тоді він заявив про свій намір балотуватися на пост президента України.

Згодом він виграв президентські перегони, а схильна до нього партія "Слуга народу" здобула більшість у Раді за результатами парламентських виборів.

До слова: Рейтинг Зеленського зріс до 62%, – опитування

На посту президента Володимир Зеленський відзначився кількома перемогами на міжнародній арені, враховуючи свій порівняно малий політичний досвід.

Зокрема, він домігся обміну полоненими з Росією, його запрошували на цілу низку важливих міжнародних зустрічей, серед яких можна виділити інтронізацію Імператора Японії, зустріч з президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Закінчується 2019 рік для президента ще однією перемогою – зустріччю у нормандському форматі, на якій вдалося домовитися про низку гуманітарних питань щодо Донбасу.