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      Зеленський розповів, де святкуватиме Новий рік

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      Володимир Зеленський святкуватиме Новий рік на Прикарпатті / фото з інстаграму

      Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 грудня, здійнсив робочу поїзду в Івано-Франківську область. Спілкуючись з журналістами, він зізнався, що там і зустріне Новий рік.

      Президенту на кілька днів ще доведеться повернутися до столиці, але перед святом він знову приїде на Прикарпаття, де і святкуватиме Новий рік. Про це він розповів під час брифінгу після відкриття мосту через річку Чечва.

      До слова: Зеленський приїхав на Івано-Франківщину: які завдання роздав чиновникам

      Не скажу, де саме. Буду зустрічати Новий рік тут, але спочатку ще маю повернутися до Києва,
      – розповів Володимир Зеленський.

      Пізніше він додав, що, найімовірніше, це буде Буковель.

      Раніше низка ЗМІ писали, що Володимир Зеленський зустрічатиме Новий рік у державній резиденції "Синьогора", що на Прикарпатті. Там, зокрема, святкували початок нового року Петро Порошенко та Віктор Янукович.

      резиденція
      Резиденція президента України "Синьогора"

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новорічні свята Володимир Зеленський Новини Івано-Франківська Президент України
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