Зеленський розповів, де святкуватиме Новий рік

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 грудня, здійнсив робочу поїзду в Івано-Франківську область. Спілкуючись з журналістами, він зізнався, що там і зустріне Новий рік.

Президенту на кілька днів ще доведеться повернутися до столиці, але перед святом він знову приїде на Прикарпаття, де і святкуватиме Новий рік. Про це він розповів під час брифінгу після відкриття мосту через річку Чечва.

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Не скажу, де саме. Буду зустрічати Новий рік тут, але спочатку ще маю повернутися до Києва,

– розповів Володимир Зеленський.

Пізніше він додав, що, найімовірніше, це буде Буковель.

Раніше низка ЗМІ писали, що Володимир Зеленський зустрічатиме Новий рік у державній резиденції "Синьогора", що на Прикарпатті. Там, зокрема, святкували початок нового року Петро Порошенко та Віктор Янукович.



Резиденція президента України "Синьогора"