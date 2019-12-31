Яким буде новорічне привітання Зеленського: ЗМІ розкрили деталі

Перше новорічне привітання Володимира Зеленського на посаді Президента України буде класичним. Окрім глави держави участь у ньому візьмуть відомі українці.

Про це розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець у своєму телеграмі. За його словами, на Банковій довго роздумували, яким має бути привітання Зеленського і які "фішечки" використати.

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Одним із варіантів на Банковій розглядали формат мюзиклу. Проте врешті у Зеленського вирішили не ризикувати і зробити привітання у класичному стилі.

Привітання буде більш-менш класичним. До відеозвернення ще залучать відомих людей – спортсменів, культурних діячів, політиків, які приєднаються до вітань президента,

– розповів Кравець.

Традиційне для українських президентів звернення Володимира Зеленського почнеться напередодні бою курантів о 23:55. Його можна буде подивитися на всіх телеканалах України, зокрема і в прямому ефірі 24 каналу.

Що цікаво, новорічне звернення до українців не буде першим для Володимира Зеленського. За кілька хвилин до Нового 2019 року його святкове звернення показали на телеканалі "1+1" замість виступу тодішнього президента Петра Порошенка. Під час цих вітань Зеленський офіційно заявив, що буде балотуватися у Президенти України.

Новорічне привітання і заява Зеленсього у 2019 році: відео