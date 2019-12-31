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      Яким буде новорічне привітання Зеленського: ЗМІ розкрили деталі

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      ЗМІ розкрили деталі новорічного привітання Зеленського / Скріншот

      Перше новорічне привітання Володимира Зеленського на посаді Президента України буде класичним. Окрім глави держави участь у ньому візьмуть відомі українці.

      Про це розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець у своєму телеграмі. За його словами, на Банковій довго роздумували, яким має бути привітання Зеленського і які "фішечки" використати.

      Вам буде цікаво: Зеленський розповів, де святкуватиме Новий рік

      Одним із варіантів на Банковій розглядали формат мюзиклу. Проте врешті у Зеленського вирішили не ризикувати і зробити привітання у класичному стилі.

      Привітання буде більш-менш класичним. До відеозвернення ще залучать відомих людей – спортсменів, культурних діячів, політиків, які приєднаються до вітань президента,
      – розповів Кравець.

      Традиційне для українських президентів звернення Володимира Зеленського почнеться напередодні бою курантів о 23:55. Його можна буде подивитися на всіх телеканалах України, зокрема і в прямому ефірі 24 каналу.

       

      Що цікаво, новорічне звернення до українців не буде першим для Володимира Зеленського. За кілька хвилин до Нового 2019 року його святкове звернення показали на телеканалі "1+1" замість виступу тодішнього президента Петра Порошенка. Під час цих вітань Зеленський офіційно заявив, що буде балотуватися у Президенти України.

      Новорічне привітання і заява Зеленсього у 2019 році: відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Новорічні свята Президент України
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