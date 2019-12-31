Зеленський знову поговорив з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів нову телефонну розмову з лідером Росії-агресора Володимиром Путіним. Вони привітали підписанння газового контракту між країнами та обговорили питання нового обміну полоненими.

Президенти не тільки обговорили робочі питання, а й привітали один одного з прийдешніми святами, повідомляє Офіс Президента у фейсбуці.

Цікаво: Яким буде новорічне привітання Зеленського: ЗМІ розкрили деталі

Під час розмови Зеленський і Путін обговорили ймовірність нового обміну полоненими та привітали звільнення утримуваних 29 грудня. Тоді був звільнений 81 українець, а Київ передав підконтрольним РФ бойовикам 127 утримуваних.

Очільники держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні,

– повідомили в ОПУ.

Лідери держав у розмові згадали і про укладення нового контракту на транзит російського газу територією України. Його "Нафтогаз" і "Газпром" підписали ввечері 30 грудня у Відні.

На закінчення Зеленський і Путін висловили сподівання, що найближчим часом почнеться повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Новина доповнюється...