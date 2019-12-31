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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Зеленський знову поговорив з Путіним

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      Зеленський провів нову телефонну розмову з Путіним / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський провів нову телефонну розмову з лідером Росії-агресора Володимиром Путіним. Вони привітали підписанння газового контракту між країнами та обговорили питання нового обміну полоненими.

      Президенти не тільки обговорили робочі питання, а й привітали один одного з прийдешніми святами, повідомляє Офіс Президента у фейсбуці.

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      Під час розмови Зеленський і Путін обговорили ймовірність нового обміну полоненими та привітали звільнення утримуваних 29 грудня. Тоді був звільнений 81 українець, а Київ передав підконтрольним РФ бойовикам 127 утримуваних.

      Очільники держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні,
      – повідомили в ОПУ.

      Лідери держав у розмові згадали і про укладення нового контракту на транзит російського газу територією України. Його "Нафтогаз" і "Газпром" підписали ввечері 30 грудня у Відні.

      На закінчення Зеленський і Путін висловили сподівання, що найближчим часом почнеться повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.

      Новина доповнюється...

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Президент України Новини України Новини політики
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