В межах обміну полоненими звільнені 12 українських військових: імена

В межах обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками 29 грудня були звільнені 76 українців, в тому числі, 12 українських військових. Дехто зі звільнених бійців роками чекав можливості ступити на рідну землю та обійняти близьких.

Список звільнених з полону українських військових у фейсбуці опублікувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова Обмін полоненими: повний список імен 76 звільнених українців Список звільнених з полону українських військових: Іван Дєєва, Юрій Євтушок, Сергій Іванчук, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергія Глондар, Олександр Кореньков, Василь Жемелинський, Володимир Воскобойник, Борис Пундор, Кім Дуванов, Олександр Геймур. Звісно, нам не вдалось повернути усіх, але робота з подальшого звільнення наших громадян триває,

– наголосила Денісова. Що відомо про обмін полоненими Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.

на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині. Так, українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.

При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території. Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.

А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.