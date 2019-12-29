В межах обміну полоненими звільнені 12 українських військових: імена
В межах обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками 29 грудня були звільнені 76 українців, в тому числі, 12 українських військових. Дехто зі звільнених бійців роками чекав можливості ступити на рідну землю та обійняти близьких.
Список звільнених з полону українських військових у фейсбуці опублікувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова
Обмін полоненими: повний список імен 76 звільнених українців
Список звільнених з полону українських військових:
- Іван Дєєва,
- Юрій Євтушок,
- Сергій Іванчук,
- Роман Фурсов,
- Богдан Панюшенко,
- Сергія Глондар,
- Олександр Кореньков,
- Василь Жемелинський,
- Володимир Воскобойник,
- Борис Пундор,
- Кім Дуванов,
- Олександр Геймур.
Звісно, нам не вдалось повернути усіх, але робота з подальшого звільнення наших громадян триває,
– наголосила Денісова.
Що відомо про обмін полоненими
- Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
- Так, українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.
- Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.
- А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.
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