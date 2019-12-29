Україна передала в межах обміну бойовика Лусваргі

У межах обміну полоненими Україна передала проросійським бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який на їх стороні воював на Донбасі. У травні 2019 року Лусваргі засудили 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про факт передачі Лусваргі бойовикам виданню "Громадське" повідомив адвокат бразильця Валентин Рибін.

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Про те, що Лусваргі включили до списку на обмін утримуваними особами, ще напередодні повідомляли ЗМІ з посиланням на власні джерела. Тепер ця інформація підтвердилась.

До відомо про Рафаеля Лусваргі

Рафаель Лусваргі – найманець проросійських бойовиків із Бразилії, який воював на стороні донецьких окупантів. До України бразилець прибув восени 2014 року. До цього, на своїй батьківщині, працював у поліції.

Щодо війни на Донбасі, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР". Бризилець сам підтверджував свою участь у боях на стороні окупантів, Так, розповідав сепаратистським ЗМІ, що "відпрацьовував" (вів обстріли) по блокпостах українських військових та зазнав поранення під Донецьким аеропортом.

Лусваргі попався українським правоохоронцям 6 жовтня 2016: працівники СБУ затримали його в аеропорту "Бориспіль" . У січні 2017 року Лусваргі засудили до 13 років в'язниці, проте 18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував цей вирок.

. У січні 2017 року Лусваргі засудили до 13 років в'язниці, проте 18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував цей вирок. Після виходу на волю Лусваргі помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП у Києві. 4 травня 2018 року в Києві на території посольства Бразилії Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ.

УПЦ МП у Києві. 4 травня 2018 року в Києві на території посольства Бразилії Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ. 7 травня 2018 року бразильця знову взяли під варту та постійно продовжували термін перебування в СІЗО. А 2 травня 2019 року Лусваргі засудили до 13 років в'язниці.



Рафаель Лусваргі у 2018 році, коли його схопили націоналісти

Що відомо про обмін полоненими