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      Україна передала в межах обміну бойовика Лусваргі

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      Бойовика Рафаеля Лусваргі передали окупантам в межах обміну / kp.ua/

      У межах обміну полоненими Україна передала проросійським бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який на їх стороні воював на Донбасі. У травні 2019 року Лусваргі засудили 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

      Про факт передачі Лусваргі бойовикам виданню "Громадське" повідомив адвокат бразильця Валентин Рибін.

      Читайте також: Обмін полоненими між Україною і Росією завершився: фото та відео

      Про те, що Лусваргі включили до списку на обмін утримуваними особами, ще напередодні повідомляли ЗМІ з посиланням на власні джерела. Тепер ця інформація підтвердилась.

      До відомо про Рафаеля Лусваргі

      • Рафаель Лусваргі – найманець проросійських бойовиків із Бразилії, який воював на стороні донецьких окупантів. До України бразилець прибув восени 2014 року. До цього, на своїй батьківщині, працював у поліції.
      • Щодо війни на Донбасі, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР". Бризилець сам підтверджував свою участь у боях на стороні окупантів, Так, розповідав сепаратистським ЗМІ, що "відпрацьовував" (вів обстріли) по блокпостах українських військових та зазнав поранення під Донецьким аеропортом.
      • Лусваргі попався українським правоохоронцям 6 жовтня 2016: працівники СБУ затримали його в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Лусваргі засудили до 13 років в'язниці, проте 18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував цей вирок.
      • Після виходу на волю Лусваргі помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП у Києві. 4 травня 2018 року в Києві на території посольства Бразилії Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ.
      • 7 травня 2018 року бразильця знову взяли під варту та постійно продовжували термін перебування в СІЗО. А 2 травня 2019 року Лусваргі засудили до 13 років в'язниці.

      Рафаель Лусваргі обмін полоненими
      Рафаель Лусваргі у 2018 році, коли його схопили націоналісти

      Що відомо про обмін полоненими

      • 29 грудня між Україною та представниками окупантів відбувся великий обмін полоненими на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
      • Так, українська сторона передала окупантам 123 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених.
      • Зокрема, серед звільнених з полону українців – 4 військових, яких схопили після боїв під Іловайськом та Дебальцевим в 2014 році. Список звільнених з полону українців читайте тут.
      • А серед переданих бойовика осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Обмін полоненими Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Рафаель Лусваргі
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