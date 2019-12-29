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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Обмін полоненими між Україною і Росією почався під Горлівкою: фото і відео

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      Українські полонені 29 грудня повернуться з в'язниць окупованого Донбасу / Фото з телеграму

      Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Українці, яких незаконно утримували підконтрольні Росії бойовики на Донбасі, нарешті зможуть повернутися на Батьківщину.

      Обмін полоненими розпочався близько 11 години. Попередньо, Київ передасть проросійським бойовикам 87 осіб. Натомість в Україну з ОРДЛО мають повернутися 55 полонених.

      Важливо: Обмін полоненими 29 грудня: хто потрапив у списки

      Серед тих, хто може повернутися на Батьківщину, військові, яких бойовики після боїв під Іловайськом та Дебальцевим в 2014 році захопили у полон.


      Бойовики привезли полонених українців на обмін


      Український полонений повертається на Батьківщину


      Обмін полоненими між Україною та Росією на Донеччині / фото ТАСС

      Водночас українська сторона передасть окупантам обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрюваних у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та інших.

      Обмін полоненими між Україною та підконтрольними РФ бойовиками: відео

       

      Невідомою поки залишається доля ексберкутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані в 2014 році. 28 грудня їх відпустили з-під арешту. Через це під київським СІЗО зібралися активісти, які не погоджуються з таким рішенням. Вони перевіряють автомобілі, які виїжджають зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців. Активісти досі перебувають під СІЗО. Тож чи забрали ексберкутівців – невідомо.

      Що відомо про обмін полоненими? Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

      Це другий великий обмін між Україною та Росією за 2019 рік. Перший відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". Тоді на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      українські полонені у росії
      Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Донецька
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